 

Google Maps переименовали Мексиканский залив в Американский в соответствии с указом Трампа

14.02.2025, 13:25, Разное
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Вступивший 20 января в должность президента США Дональд Трамп продолжает шокировать мировую общественность десятками новых указов — порой, весьма нетривиальных. Одним из них (№14172 от 20.01.2025 г.) он переименовал омывающий южное побережье США Мексиканский залив в Американский, на что тут же отреагировал популярный сервис Google Maps, внеся соответствующее изменение в свои карты. Более того, Трамп объявил 9 февраля «Днем Американского залива».

Google Maps всегда старается оперативно фиксировать изменения географических названий — не нарушая при этом законов других стран. В случае с Мексиканским заливом полное переименование коснется исключительно американских карт, для мексиканцев все останется по-старому, а пользователи в других странах увидят оба названия сразу.

Кстати, это уже не первый случай в новейшей истории США, когда география пересекается с политикой. Предшественник Трампа Барак Обама переименовал 10 лет назад самую высокую гору США — Мак-Кинли в Денали в честь местных индейцев. Трамп счел это «оскорблением жизни президента Мак-Кинли (25-й президент США, 1897-1901 г. г.), его достижений и его самопожертвования» и вернул прежнее название.

На изменения уже отреагировали некоторые федеральные агентства. Среди них Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) и Береговая охрана США, выпустившие соответствующие уведомления для своих сотрудников и партнеров.Источник &#8212 Google


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