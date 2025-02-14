День Святого Валентина – день любви, начавшийся с массовой порки

В эту пятницу, 14 февраля, во многих странах празднуется День Святого Валентина, День всех влюбленных.

В День всех Влюбленных дамам рекомендован красный цвет, а мужчинам следует не забывать дарить своим подругам алые цветы и шоколадки (спрос на шоколадные изделия в форме сердечек в этот день особенно высок). Обмен “валентинками”, открытками с признаниями в любви, также приветствуется.

Католическая церковь отнюдь не потворствует легкомысленности в этот день. Священники рекомендуют относиться ко Дню Святого Валентина, как ко дню семьи – настоящей или будущей. Если в этот день пара примет решение о женитьбе или устроит церемонию бракосочетания, католическая церковь всячески будет приветствовать такой серьезный подход.

Данный праздник отмечают не только в Европе и Америке, но и в Азии. Так, например, День всех влюбленных “прижился” в коммунистическом Китае.

В мусульманских странах, как правило, открытое празднование Дня Святого Валентина запрещается. Причем порой это касается даже курортных зон в странах ислама. Так, например, в 2012 году праздник был запрещен в ряде регионов Индонезии. На курортах Малайзии местные власти не штрафуют туристов за поцелуи в общественных местах, а торговцев – за продажу цветочных букетов и поздравительных открыток. Но правительство этой страны всякий раз напоминает: при всем уважении к традициям западного мира, мусульманам следует воздерживаться от участия в праздновании Дня всех влюбленных (соответствующая фетва была выпущена Национальным исламским советом в 2005-м году).

При этом во многих крупных городах Пакистана День всех влюбленных отмечают. А в соседнем Афганистане с приходом к власти “Талибана” вся ненавистная исламистам атрибутика была категорически запрещена.

С 2005 года празднование Дня святого Валентина прекратилось в Ливане. Раньше не только христиане, но и многие другие ливанцы радовались этому дню. Но 14 февраля 2005 года в Бейруте террористами около отеля Святого Джорджа был убит экс-премьер этой страны Рафик Харири. С тех пор для многих ливанцев 14 февраля – день национального траура, а для других – этот день всегда был ненавистным днем “праздника крестоносцев”.

В Тегеране День всех влюбленных был одним из любимых дней студенческой молодежи. Но власти Исламской республики запретили отмечать этот праздник. В начале февраля иранские власти напоминают о запрете на продажу и распространение поздравительных открыток, подарков с сердечками, плюшевых медвежат и другой атрибутики, связанной с именем христианского святого.

Власти Саудовской Аравии стремились искоренить традицию праздника всех влюбленных. Для предотвращения празднований саудовская полиция нравов запрещала торговать 14 февраля красными розами, магазинам игрушек приказано убрать с прилавков красных медвежат, а магазинам сладостей запрещено продавать товары в упаковке сердцевидной формы. Подданные королевства, желающие обойти запреты, скупают “запрещенные красные товары” за несколько дней до праздника. В последние годы власти уже не так строги.

Пожалуй, одной из самых толерантных ко Дню святого Валентина из стран исламского мира является Марокко. Сказываются близость к Европе. Но и в этой стране власти не приветствуют шумные празднества 14 февраля. То, что позволено туристам, не рекомендуется местным гражданам. Хотя реклама призывает “провести необычайным образом День всех влюбленных в сказочной Касабланке”.

День Святого Валентина начинался с массовой порки. Историческая справка

По материалам Википедии

История праздника дня святого Валентина берет свое начало с Луперкалий Древнего Рима. Луперкалии – фестиваль эротизма в честь богини “лихорадочной” любви Juno Februata и бога Фавна (Луперк – одно из его прозвищ), покровителя стад, который отмечался ежегодно 14 февраля.

В античное время детская смертность была очень высока, В 276 году до н. э. Рим чуть было не вымер в результате “эпидемии” мертворождений и выкидышей. Оракул известил, что для повышения рождаемости необходим обряд телесного наказания (порки) женщин с помощью жертвенной кожи. Люди, которые по каким-либо причинам имели мало детей или не имели вообще, рассматривались как проклятые и прибегали к мистическим обрядам, чтобы обрести способность к деторождению.

Место, где волчица, по легенде, выкормила Ромула и Рема (основателей Рима), считалось у римлян святым. Каждый год, 15 февраля здесь проводился праздник, называемый “Lupercalia” (лат. lupo – “волчица”), во время которого в жертву приносились животные. Из их шкур изготавливались бичи. После пира молодые люди брали эти бичи и выходили в город пороть женщин.

Согласно “Иллюстрированной истории Рода”, написанной Уильямом М. Купером, главной частью фестиваля Луперкалий были голые люди, несущие ремни из кожи козла, которые бежали мимо женщин и били их; женщины охотно подставляли себя, считая, что эти удары дадут им плодовитость и легкие роды. Это стало очень распространенным ритуалом в Риме, в котором участвовали даже члены знатных семейств. Записи говорят, что даже Марк Антоний бежал как Луперци.

В конце торжеств женщины тоже раздевались догола. Эти празднества стали так популярны, что даже когда многие другие языческие праздники были отменены с приходом христианства, этот еще долгое время существовал.

В 494 году н. э. Папа Геласий I попытался запретить Луперкалии. Празднику, который пришел на замену Луперкалиям, был назначен небесный покровитель – святой Валентин, коего в 269 году н. э. римский император Клавдий II приказал убить за его проповедническую деятельность среди молодежи. Он был казнен 14 февраля. Позже он был канонизирован церковью.

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюбленных пар. Согласно легенде, в те далекие и темные времена властный и жестокий римский император Клавдий II вбил себе в голову, что одинокий мужчина – без семьи, жены и обязательств, лучше бьется за родину на ратном поле битвы, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам – выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным священником, который сочувствовал несчастным влюбленным и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин.

Вскоре “проделки” священника Валентина стали известны власти и его кинули в тюрьму, приговорив к смертной казни. В тюрьме святой Валентин познакомился с прекрасной дочкой надзирателя – Юлией. Влюбленный священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви – валентинку, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года нашей эры.

Также римский папа Геласий I изменил день празднования Луперкалия с 15-го на 14-е февраля (День Валентина). Через какое-то время празднества Луперкалия исчезли, однако между ними и Днем святого Валентина до сих пор остается много общего.