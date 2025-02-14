Рупор кремлевской пропаганды: Худший день в жизни Альбац

Трамп публично подтвердил, что одной из целей СВО стали планы Запада втянуть Украину в НАТО, с чем Россия не могла согласиться.

Таким образом США публично признали то, что Россия говорила до, вовремя и после начала СВО. Если бы не планы Запада по втягиванию Украины в НАТО, то вероятность войны была бы существенно меньше, хотя конечно только лишь вопросом НАТО причины войны не исчерпываются. Тем не менее, посредством Трампа происходит легализация позиции России по вопросу начала СВО.

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Источник: Colonel Cassad

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