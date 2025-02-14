Рупор кремлевской пропаганды: Amazon отказывается от повесточки
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Вслед за корпорацией Disney, корпорация Amazon также отменяет "политику инклюзивности и разнообразия".
Ранее она действовала в корпорации во всех подразделениях, в том числе и тех, которые отвечали за производство медиаконтента (фильмов, сериалов, игр).
Также без лишнего шума отменяют политику расово-гендерного квотирования, как при приеме на работу, так и при производстве медиаконтента.
Частный бизнес взял под козырек и быстренько забыл про "борьбу за права и разнообразие".
Само собой, качество продуктов там вряд ли серьезно улучшится, но штатных негров/геев/СНЖ в продукции явно станет поменьше.
На очереди падение заднеприводной цитадели Netflix.
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Источник: Colonel Cassad
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