Рупор кремлевской пропаганды: Amazon отказывается от повесточки

Вслед за корпорацией Disney, корпорация Amazon также отменяет "политику инклюзивности и разнообразия".

Ранее она действовала в корпорации во всех подразделениях, в том числе и тех, которые отвечали за производство медиаконтента (фильмов, сериалов, игр).

Также без лишнего шума отменяют политику расово-гендерного квотирования, как при приеме на работу, так и при производстве медиаконтента.

Частный бизнес взял под козырек и быстренько забыл про "борьбу за права и разнообразие".

Само собой, качество продуктов там вряд ли серьезно улучшится, но штатных негров/геев/СНЖ в продукции явно станет поменьше.

На очереди падение заднеприводной цитадели Netflix.

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Источник: Colonel Cassad

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