 

Освобождённый в США Александр Винник возглавит криптовалютный департамент ЦБ

14.02.2025, 11:33, Разное
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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина представила на пленарном заседании Государственной думы итоговый проект запуска цифрового рубля.

Как подчеркнула глава регулятора, вся инфраструктура для внедрения третьей формы национальной валюты уже готова.

– Мы несколько лет работали над этим вопросом и я могу сказать твёрдо и чётко — в этом году цифровому рублю быть! Уверена, что граждане оценят все его преимущества и будут им активно пользоваться, – сказала председатель ЦБ.

Главой нового криптовалютного департамента ЦБ назначен известный IT-специалист Александр Винник, который недавно был освобождён из американской тюрьмы. К своим обязанностям он приступит уже в ближайшие дни.

– К сожалению, сейчас я не могу представить руководителя департамента криптовалют Александра Винника, который до недавнего времени отбывал наказание в США по лживым обвинениям. Но уже через месяц он выступит в парламенте, – пообещала Набиуллина.

По информации «Ведомостей», в ближайшее время в резервы ЦБ впервые могут быть включены крупнейшие криптовалюты: биткоин, эфириум и мем-коин Дональда Трампа. Соответствующий вопрос рассмотрят на ближайшем заседании совета директоров регулятора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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