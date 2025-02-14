 

Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам

14.02.2025, 0:50, Разное
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ВОПРОСЫ

1. По мотивам какого литературного произведения Эльдар Рязанов снял фильм “Жестокий романс”?

А. “Бесприданница”

Б. “Три сестры”

В. “Евгений Онегин”

2. Какому персонажу из фильма “Двенадцать стульев” принадлежит фраза: “Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет”?

А. Остапу Бендеру

Б. Эллочке

В. Ипполиту Матвеевичу

3. Какой из нижеперечисленных советских фильмов получил премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”?

А. “Москва слезам не верит”

Б. “Иван Васильевич меняет профессию”

В. “Бриллиантовая рука”

4. Какую сумму выиграла в лотерее Таня из фильма “Спортлото-82”?

А. 10 тысяч

Б. 15 тысяч

В. 20 тысяч

5. Сколько жен было у бандита Абдуллы из фильма “Белое солнце пустыни”?

А. 9

Б. 5

В. 1

6. В каком знаменитом советском фильме звучала фраза: “Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?”?

А. “Обыкновенное чудо”

Б. “Где находится нофелет?”

В. “Москва слезам не верит”

7. “Песню бродячего певца” исполнил солист Ленинградского Малого оперного театра Артур Почиковский. В каком кино ее можно услышать?

А. “Приключения электроника”

Б. “Человек-амфибия”

В. “Хозяин тайги”

ОТВЕТЫ

1. А. “Бесприданница”

2. А. Остапу Бендеру

3. А. “Москва слезам не верит”

4. В. 20 тысяч

5. А. 9

6. А. “Обыкновенное чудо”

7. Б. “Человек-амфибия”


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