Министр обороны США о возможном членстве Украины в NATO – “Все решится на переговорах”

Министр обороны США Пит Хегсет, прилетевший в Бельгию для участия в заседании министров обороны стран NATO и в работе контактной группы по Украине, попытался сгладить негативную реакцию в Вашингтоне и Европе на свое заявление о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс.

Встречаясь вечером 13 февраля с представителями средств массовой информации, он уклонялся от вопросов по поводу своего заявления, сделанного накануне. По его словам, “все опции на столе”, и все решится на переговорах между Украиной и Россией.

Сайт CNN пишет, что Хегсет, по всей видимости, связывает получение Украиной помощи в будущем с ее готовностью вести переговоры с Россией. Журналистам глава Пентагона заявил, что Трамп определит “наиболее действенный кнут или пряник для каждой стороны, чтобы добиться прочного мира”.

Отметим, что днем ранее Хегсет сказал, что “США не считают членство Украины в NATO реалистичным исходом дипломатического урегулирования”, при том что президент Украины Владимир Зеленский считает членство в альянсе единственной реальной гарантией украинской безопасности.