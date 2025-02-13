 

Министр обороны США о возможном членстве Украины в NATO – “Все решится на переговорах”

13.02.2025, 23:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр обороны США Пит Хегсет, прилетевший в Бельгию для участия в заседании министров обороны стран NATO и в работе контактной группы по Украине, попытался сгладить негативную реакцию в Вашингтоне и Европе на свое заявление о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс.

Встречаясь вечером 13 февраля с представителями средств массовой информации, он уклонялся от вопросов по поводу своего заявления, сделанного накануне. По его словам, “все опции на столе”, и все решится на переговорах между Украиной и Россией.

Сайт CNN пишет, что Хегсет, по всей видимости, связывает получение Украиной помощи в будущем с ее готовностью вести переговоры с Россией. Журналистам глава Пентагона заявил, что Трамп определит “наиболее действенный кнут или пряник для каждой стороны, чтобы добиться прочного мира”.

Отметим, что днем ранее Хегсет сказал, что “США не считают членство Украины в NATO реалистичным исходом дипломатического урегулирования”, при том что президент Украины Владимир Зеленский считает членство в альянсе единственной реальной гарантией украинской безопасности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / США ввели санкции против прокурора МУС, выписавшего ордера на арест Нетаниягу и Галанта

13.02 / Министр обороны США призвал Украину к территориальным уступкам России

13.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1086-й день войны

13.02 / Наезд на демонстрантов в Мюнхене совершил проситель убежища из Афганистана

13.02 / NATO против Трампа – “Переговоры еще не начались, а он уже идет на уступки Путину”

13.02 / В Мюнхене автомобиль врезался в толпу, сообщается о десятках пострадавших

13.02 / Биробиджанский чиновник приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

13.02 / Сын Асада опубликовал видео из Москвы, а также рассказал о бегстве из Дамаска

13.02 / Генштаб ВСУ – сбиты 85 из 140 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 83 украинских БПЛА

13.02 / В Сан-Диего разбился истребитель ВМС США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика