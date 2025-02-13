Рупор кремлевской пропаганды: В районе Сан-Диего разбился EA-18 Growler
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В районе Сан-Диего разбился американский самолет радиолокационной борьбы EA-18 Growler.
Пилоты успели катапультироваться. Машина упала в море и затонула. Вероятно, через некоторое время останки поднимут.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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