Рупор кремлевской пропаганды: В районе Сан-Диего разбился EA-18 Growler

В районе Сан-Диего разбился американский самолет радиолокационной борьбы EA-18 Growler.

Пилоты успели катапультироваться. Машина упала в море и затонула. Вероятно, через некоторое время останки поднимут.

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Источник: Colonel Cassad

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