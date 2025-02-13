Мнение: Самодостаточная и уверенная в себе Россия (а всё благодаря капитализму)

1. Крупный иностранный агент пишет про экономические успехи России в период санкций на страницах ведущего германского издания Дер Шпигель. В статье под названием «Как Россия видит мир» герр иноагент рассказывает, что наши блогеры принципиально теперь ездят на российские курорты и носят трусы отечественных брендов, а также сожалеет, что у нынешнего поколения россиян на фоне военных и экономических успехов растёт уверенность в себе. Цитирую (ссылка):



…нефть, газ, металлы и другое сырье продолжают продаваться за рубеж, принося немалый доход. При этом деньги остаются в стране: вывести капитал из России практически невозможно, а иностранные банки все больше ограничивают сотрудничество с российскими компаниями.

Это означает, что почти вся прибыль инвестируется внутри страны. До конфликта такого не было. <…>

Возрождение оружейного сектора позволило создать рабочие места для многих людей и перераспределить денежные потоки внутри России. От этого выиграли не только крупные города, но и небольшие поселки и деревни. <…>

Уход многих западных брендов, естественно, стал большим преимуществом для их более мелких российских конкурентов — особенно в розничной торговле и пищевой промышленности. <…>

Самое яркое изменение в воюющей России — бум внутреннего туризма. По официальной статистике, он вырос на четверть по сравнению с предыдущим годом. Если раньше большинство россиян ездили почти исключительно в Москву, Санкт-Петербург или Сочи, то теперь популярными становятся совершенно новые регионы, которым раньше уделялось мало внимания: Дагестан, Дальний Восток и Мурманская область.

Экономические изменения идут рука об руку с психологическими… <…> Сохранение прежнего уровня жизни и даже его рост сопровождаются чувством обиды и ростом антизападных настроений. <…>

Для большинства россиян Европа стала далёкой перспективой. В личных беседах и бизнесмены, и профессионалы в области культуры говорят, что воспринимают санкции против России как оскорбление, и что больше не поедут на Запад «из принципа». Теперь эти люди проводят свой отпуск в основном в Эмиратах, Турции или Юго-Восточной Азии. <…>

В то же время многие в России внимательно следят за трудностями, с которыми сталкиваются их бывшие соотечественники в эмиграции: проблемы с визами и видами на жительство, трудности с изучением языка, жильем, школами и медстрахованием.

Повседневные драмы эмигрантов служат подтверждением для тех, кто «остался», что решение не покидать страну в 2022 году было правильным.

Конечно, российская пропаганда использует эти чувства: она распространяет истории о страданиях и муках эмигрантов, о том, как сильно они жаждут вернуться, и с ликованием сообщает о том, сколько из них действительно возвращаются. И это отнюдь не выдумка — это реальная тенденция.

Если в других областях российская пропаганда лжет, манипулирует и выдает желаемое за действительное, то здесь ей не нужно ничего выдумывать — русские с каждым годом военного конфликта все больше изолируются, отдаляясь как от Запада, так и от самих себя.

Обида на весь мир растет внутри них — но растёт и уверенность в себе. Этот процесс сейчас, к сожалению, формирует психику целого нового поколения россиян.

Полагаю, иноагент видит мир через кривые линзы — у России прекрасные отношения с большинством населения мира. Трения разной степени у нас почти исключительно со странами Запада, а Запад — далеко не весь мир. Да и на Запад мы не обижены – это неправильный термин. Мы скорее разочарованы в Западе, при этом мы даже благодарны западным странам за искренность — когда на Западе сбросили маски, мы смогли, наконец, встряхнуть головой, осознать свои ошибки и пересмотреть свои застарелые иллюзии относительно нашего места в мире.

Прекращение оттока капитала, ускоренное импортозамещение, рост внутреннего туризма, переход западного бизнеса к российским владельцам – отлично же! И особенно хорошо, что изменения необратимы: даже если на Западе паче чаяния схватятся за голову, осознают масштабы потерь и полезут мириться, повторный заход на российский рынок станет для западных компаний сложным и дорогим.

2. Историк-алкоголик разбирает миф о «западных общественных институтах», которые якобы намного более продвинуты, чем в «отсталой» России с её «удушающей бюрократией» и «бездушной государственной машиной» (ссылка):



Либеральная политическая мысль уверяет нас, что общественные институты – это вообще самое главное, что есть в государстве, даже главнее мамы. Потому что эти институты, если они качественные, таковы, что какого бы [чудака] население в злобе и темноте своей не избрало кем-то главным, всё равно поправят, подрихтуют, подстрахуют, сдержат и противовесят.

На том стоял, стоит и будет стоять либерально-демократический миропорядок во веки веков.

Но, откровенно говоря, создаётся впечатление, что в эту концепцию сами носители либерально-демократической идеологии не очень верят. Поскольку, если верили, то мы бы сейчас не наблюдали десятибалльную тряску от действий Маска и Трампа, которые всего-то запустили реорганизацию нескольких бюрократических структур.

В общем, оказалось, что это институты стоят на бюрократических структурах и их бюджетах, а не наоборот. И стоит только тронуть бюджеты, как все эти волшебные институты перестают работать.

Действительно, говорить о продвинутости западных институтов имело смысл раньше — когда у нас был социализм, а у них капитализм. Вот там, да, «удушающая бюрократия» и «бездушная государственная машина» давали советскому народу прикурить. Не обязательно даже продвинутые, но и скромные, плохонькие общественные институты в рамках капитализма с разгромным счётом разбивают социалистический квадратно-гнездовой бардак.

Однако сейчас-то на календаре уже не 1975, а 2025 год. Постсоветский хаос закончился примерно в 1998 году, так что Россия уже почти 30 лет строит капитализм, достигла в этом немалых успехов и преодолела значительный участок отставания, накопленный советской властью. Запад, напротив, страдает от острой болезни левизны, от которой его теперь пытается излечить «шоковой терапией» Дональд Трамп.

(Для зануд: я знаю, в современной России «удушающая бюрократия» и «бездушная государственная машина» тоже остались. Будучи предпринимателем, я не читаю про них в телеграме у разжигающих иностранцев, а сталкиваюсь с ними постоянно в реальной жизни. Однако всё же есть большая разница между начальником, который может иногда грубо на тебя посмотреть, и начальником, который может под настроение прицельно кинуть тебе в голову чугунную пепельницу. Сейчас у нас всё же скорее первый вариант).

3. Ещё к вопросу о том, почему Россия чувствует себя уверенно. Несмотря на санкции, несмотря на недостаточно качественные на чей-то взгляд общественные институты, мы обгоняем западные страны по темпам экономического роста (ссылка):

Как отметил [вице-премьер РФ Александр] Новак, за последние два года российская экономика выросла на 8,4 процента. Это выше тех показателей, которые продемонстрировали другие регионы мира. Еврозона смогла похвастаться ростом лишь в 0,8 процента, а Япония — в 0,2 процента. США добились роста в 2,8 процента, в то время как Германия переживает снижение, оцениваемое в 0,2 процента. Россия же в 2024 году смогла обеспечить 4,1-процентный рост ВВП.

Растёт у нас прежде всего реальная экономика: обрабатывающая промышленность России за 3 года санкций выросла на 18%, причём рост наблюдается почти по всем основным секторам, не только в оборонке (ссылка). Для большинства крупных западных экономик это практически недостижимые темпы роста.

И, главное, обратите внимание — выбивать колхозников зерно, держать народ голодным, заставлять рабочих вкалывать в невыносимых условиях по 14 часов без выходных… не потребовалось. Во-первых, наши власти впервые за целый век наконец-то считают естественные нужды простого населения чем-то важным: даже более важным, чем их грандиозные планы и хотелки. Во-вторых, кнут и маузер управленцы берут в руки от беспомощности. Принудительный труд неэффективен: жёсткими мерами хорошего и качественного экономического роста не достичь.