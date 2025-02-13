 

Рупор кремлевской пропаганды: США отменяют повесточку

13.02.2025, 20:55, Разное
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США отменяют повесточку

Илон Маск сообщил, что администрация Трампа планирует полностью покончить с "политикой разнообразия и инклюзивности" (она же DEI). Никакой государственной поддержки ей оказываться не будет. Финансирование проектов связанных с "повесточкой" будет прекращено. Будет полностью свернута государственная пропаганда "повесточки" и ее навязывание в государственной и корпоративной среде. Будут продолжать принимать законы связанные с ликвидацией последствий "повесточки" (вроде недавнего запрета трансгендерам служить в армии США или же принимать участие в женских соревнованиях).

В общем, повесточную революцию обнулили.

PS. На днях от повесточки в своей деятельности официально отказалась корпорация Disney. Впрочем, ряд крупных компаний еще упорствуют в своих заблуждениях.
PS2. Интересно, что под влиянием этой пропаганды, в США достаточно много людей искусственно "сменили себе пол". А теперь официально объявляют, что все это фигня и пропаганда. Но отрезанного уже не нарастить назад.


Не успели дожить до радужных Адептус Астартес…

Источник: Colonel Cassad

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