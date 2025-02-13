 

США ввели санкции против прокурора МУС, выписавшего ордера на арест Нетаниягу и Галанта

13.02.2025, 20:25, Новости дня
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Министерство финансов США в соответствии с указом президента Дональда Трампа внесло прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в санкционные списки. Об этом сообщается на сайте Управления о контролю над иностранными активами.

Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, был подписан Трампом 6 февраля. Американская администрация обвиняла МУС в неправомерных действиях в отношении США и их союзников. В частности, в Вашингтоне считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон приветствовал решение Трампа и его администрации о введении санкций против прокурора МУС. “Карим Хан – еще один воздушный акробат в цирке дипломатического террора, которым управляют палестинцы в ООН”, – написал он.


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