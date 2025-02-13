В кинопарке “Москино” завершились съемки сериала “Краснов. Новые серии”

Съемки второго сезона популярного сериала “Доктор Краснов. Новые серии” на телеканале “Россия” стали знаковым событием благодаря использованию инновационной инфраструктуры кинопарка “Москино”. Съемочная группа, во главе с режиссером Аленой Райнер, оценила по достоинству возможности многофункционального “Кинопавильона №1”, расположенного в непосредственной близости от впечатляющей декорации “Витебский вокзал”. Игорь Петренко вновь предстал в роли Андрея Краснова, а Ольга Красько блестяще исполнила роль его бывшей жены Анны.

Сюжет второго сезона захватывает зрителя возвращением памяти к доктору Краснову после ранения. Он должен восстановить фрагменты своей жизни, чтобы принять судьбоносные решения. Актриса Ольга Красько подчеркнула преимущества съемок в “Москино”: комфорт, современное оборудование, и возможность создания декораций любой сложности — все это сделало съемочный процесс значительно более эффективным, чем традиционные методы, требовавшие дополнительных затрат и организационных сложностей. По ее словам, наличие готовых декораций, таких как полностью оборудованное нейрохирургическое отделение, созданное специально для сериала, было неоценимым плюсом.

Успех проекта “Доктор Краснов. Новые серии” подтверждает перспективность и востребованность кинопарка “Москино”. Создатели сериала высоко оценили современное оборудование павильона, включая возможность использования компьютерной графики. Площадь в 2000 квадратных метров, гримерные, костюмные и другие необходимые удобства гарантировали комфортные условия для всей съемочной группы.

Помимо Игоря Петренко и Ольги Красько, в сериале снялись Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов, Дмитрий Миллер и другие талантливые актеры. Открытие кинопарка “Москино” для широкой публики 7 сентября 2024 года подчеркивает его роль не только как съемочной площадки, но и как культурного центра, предлагающего разнообразные мероприятия для всех возрастов. Это станет важным шагом к популяризации отечественного кино и привлечению новых зрителей.