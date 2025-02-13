 

На «Яковлеве» начали сборку учебно-боевых Як-130М

13.02.2025, 16:30, Разное
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На ПАО «Яковлев», интегрированном в структуру ОАК, начали сборку первых учебно-боевых самолетов модели Як-130М. При этом уточняется, что речь идет о трех опытных единицах, которые уже комплектуются новейшими агрегатами и передовыми системами.

После достройки первого образца и его отработки на земле, на Иркутском авиазаводе примут решение о первом полете. Модернизированный вариант Як-130М построен на базе Як-130, и мощности предприятия вполне хватит для их массового выпуска.

Также Як-130М получит новый бортовой комплекс обороны типа «Президент-С» для чего изготавливаются специальные контейнеры. Кроме того, его наделят боевой радиолокационной станцией БРЛС-130Р, комплексом связи КСС-130 и другим современным оборудованием.

Напомним, в первый раз Як-130М показали общественности на форуме «Армия-2024». Как ожидается, новый самолет заинтересует многих зарубежных партнеров, не планирующих оснащать свои ВВС тяжелыми и к тому же дорогими самолетами. В частности, речь идет о некоторых странах Азии и Африки, куда планируется поставить порядка 40 единиц Як-130М.


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