«Он конституцию Украины вообще открывал?» – В украинском МИД посоветовали главе Пентагона «молча давать оружие», а не рассуждать о вступлении в НАТО

МИД Украины заявил, что министру обороны США следует «молча давать оружие», а не высказываться о перспективах вступления страны в НАТО.

Как утверждают дипломаты, Питу Хегсету не хватает «ни осведомлённости, ни компетенции», чтобы высказываться про оборонные вопросы и международную безопасность.

Во внешнеполитическом ведомстве посоветовали американскому министру изучить конституцию Украины, прежде чем высказываться о том, будет ли она вступать в Североатлантический альянс или нет.

– Если послушать заявления господина Хегсета, возникает всего один вопрос: открывал ли он вообще хотя бы раз конституцию Украины? Вступление в НАТО закреплено в ней с 2019 (!) года, но глава Пентагона, по всей видимости, до сих пор об этом не знает, – возмутились дипломаты.

В Киеве порекомендовали Хегсету сосредоточиться на военной поддержке Украины, а не рассуждать на темы, в которых он «мало смыслит».

– Господину министру следует рассмотреть вариант, при котором он будет молча давать оружие, которые нам требуется, а не позориться в глазах всего мира, пускаясь в бессмысленные и вредные рассуждения на темы, в которых он мало смыслит. Мы настоятельно рекомендуем ему поступить именно так и сохранить не только свою репутацию, но и репутацию США в глазах украинского народа, – говорится в заявлении.

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