Аэрохоккей FunPop для четверых игроков похож на чистый хаос

FunPop — новая электронная игра с контроллерами и шариками, напоминающая аэрохоккей. В ней могут принимать участие до четырех игроков. Они, управляя скользящими ракетками, отбивают шарики, вылетающие из пушек, и стараются забить их в ворота соперников. Игра предлагает три режима сложности. Действие разворачивается на квадратном игровом столе с полем, воротами и скользящими ракетками. Каждый игрок занимает свою сторону стола и управляет контроллером, похожим на те, что используются в консолях.

После выбора режима барьеры по периметру стола опускаются и четыре угловые пушки начинают случайным образом стрелять шариками на игровое поле. Игроки должны использовать свои ракетки для отражения шариков и попадания ими в ворота соперников, одновременно защищая свои собственные ворота. Режимы различаются скоростью и числом вылетающих шариков, что существенно меняет тактику игры. FunPop подходит как для детей, так и для взрослых — и даже позволяет играть соло. Это отличная возможность проверить рефлексы и точность игроков, при этом не требуя запоминания сложных правил.

Разработчики FunPop хотят запустить проект с открытым исходным кодом, что позволит увлеченным игрокам создавать собственные режимы игры. Хотя розничная цена FunPop составляет 629 долларов, в рамках кампании на Kickstarter предлагаются скидки от 349 долларов за набор без учета доставки, которая может достигать 80 долларов.Источник — FunPop