 

Военный робот Phantom работает диджеем в ночном клубе Сан-Франциско

13.02.2025, 12:35, Разное
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Развлекательное заведение «Temple» в Сан-Франциско организовало серию вечеринок под общим названием «GigaParty», ключевым элементом которых стало выступление робота-диджея. Машина с собственным именем «Phantom» создавалась как военный образец — это детище стартапа Foundation Robotics Lab. Как утверждает его соучредитель Майк Леблан, в настоящее время это единственная компания, которая производит гуманоидных роботов для нужд Армии США.

Опровергнуть или подтвердить слова Леблана проблематично, хотя и известно, что наиболее успешные создатели гуманоидных роботов, в лице той же Boston Dynamics, официально отказались адаптировать свою продукцию для военных целей. С другой стороны, военные и сами не в восторге от этих андроидов – те же робопсы или многочисленные беспилотники показывают себя на поле боя куда лучше прямоходящих экземпляров. Про изделия Foundation Robotics Lab ходят слухи, что им не доверяют ничего сложнее заправки техники в отдаленных регионах с плохим климатом.

Не исключено, что речь идет о нестандартной рекламной кампании с целью привлечь внимание к продукции Foundation Robotics Lab и показать ее роботов с разных сторон. Представители компании скупы на комментарии, они считают своих роботов весьма удачными и не намерены ограничивать масштабы их использования. Если прямо сейчас тем нет применения в ратном деле – пусть умная машина развлекает завсегдатаев ночных клубов в качестве импровизированного музыканта.

Источник &#8212 San Francisco Gate


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