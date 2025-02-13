КНДР пришлёт своих специалистов для помощи DOGE

Министр юстиции КНДР Чон Пак Соль заявил о первой за 70 лет совместной корейско-американской программе в области борьбы с коррупцией.

5 северокорейских следователей, 2 полиграфолога и 4 артиллерийских расчёта гаубиц «Хномвон» отправятся в Вашингтон для помощи Илону Маску и департаменту государственной эффективности (DOGE).

Договорённость о сотрудничестве между президентом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном была достигнута во время их личной встречи ещё в 2019 году. Однако из-за поражения «республиканцев» на выборах 2020 года начало совместной антикоррупционной программы пришлось отложить. Ким Чен Ын был первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп после избрания. В этом разговоре он сообщил, что готов продолжить совместную работу в рамках антикоррупционной программы. Северокорейские власти имеют богатый опыт борьбы со злоупотреблениями чиновников, для чего активно используется лёгкая артиллерия.

– Мы научим наших американских коллег, как правильно поступать с безответственными чиновниками, которые действуют против интересов своей страны, – сказал Чон Пак Соль. – Конечно, американские законы написаны ворами и коррупционерами, поэтому там сложно осуществлять справедливость эффективными методами. Однако мы нашли лазейку в законодательстве штата Кентукки, в котором не успели запретить смертную казнь при помощи лёгких гаубиц. Думаю, в ближайшее время между этим штатом и столицей США будет курсировать товарный поезд, который поможет быстро свести на нет злоупотребления, которые мы видели в USAID.

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