 

КНДР пришлёт своих специалистов для помощи DOGE

13.02.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр юстиции КНДР Чон Пак Соль заявил о первой за 70 лет совместной корейско-американской программе в области борьбы с коррупцией.

5 северокорейских следователей, 2 полиграфолога и 4 артиллерийских расчёта гаубиц «Хномвон» отправятся в Вашингтон для помощи Илону Маску и департаменту государственной эффективности (DOGE).

Договорённость о сотрудничестве между президентом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном была достигнута во время их личной встречи ещё в 2019 году. Однако из-за поражения «республиканцев» на выборах 2020 года начало совместной антикоррупционной программы пришлось отложить. Ким Чен Ын был первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп после избрания. В этом разговоре он сообщил, что готов продолжить совместную работу в рамках антикоррупционной программы. Северокорейские власти имеют богатый опыт борьбы со злоупотреблениями чиновников, для чего активно используется лёгкая артиллерия.

– Мы научим наших американских коллег, как правильно поступать с безответственными чиновниками, которые действуют против интересов своей страны, – сказал Чон Пак Соль. – Конечно, американские законы написаны ворами и коррупционерами, поэтому там сложно осуществлять справедливость эффективными методами. Однако мы нашли лазейку в законодательстве штата Кентукки, в котором не успели запретить смертную казнь при помощи лёгких гаубиц. Думаю, в ближайшее время между этим штатом и столицей США будет курсировать товарный поезд, который поможет быстро свести на нет злоупотребления, которые мы видели в USAID.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Мнение «аналитика»: О чудесах на виражах… Украине «никто не обещал» членства в НАТО?

14.02 / Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам

14.02 / Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Сан-Диего разбился EA-18 Growler

13.02 / Мнение: Самодостаточная и уверенная в себе Россия (а всё благодаря капитализму)

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США отменяют повесточку

13.02 / Мнение: США пытаются уйти в завязку, звероподобным усилием излечиться от левой чумы

13.02 / Мнение: Московское искривление пространства

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: СВР и ЦРУ проведут переговоры по Украине

13.02 / Проездной на автобус, в котором Макрон ездит на работу, продали за 6 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика