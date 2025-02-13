Рупор кремлевской пропаганды: Переговорили

Главное из телефонного разговора В. Путина и Д. Трампа:

– Разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа;

– Стороны обсудили ближневосточное урегулирование и двусторонние отношения РФ и США;

– Путин пригласил Трампа в Москву;

– Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились об организации личной встречи;

– Российский лидер поддержал тезис Трампа о том, что наступило время работать вместе;

– Путин заявил Трампу о необходимости устранения первопричин украинского конфликта;

– Президент РФ согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров;

– Трамп заявил, что провел "продуктивный разговор" с Путиным;

– Американский президент заявил, что обсудил с Путиным в том числе Украину и Ближний Восток;

– Темы Ближнего Востока и иранской ядерной программы обсуждались в разговоре Путина и Трампа;

– Трамп в разговоре с Путиным высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине;

– Президент США заявил, что они с Путиным в телефонном разговоре условились в том числе об обменах визитами;

– Путин и Трамп в разговоре затрагивали в том числе двусторонние отношения РФ и США в сфере экономики;

– Путин и Трамп обсудили обмен граждан РФ и США, Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договоренностей;

– Президент России заявил Трампу о готовности принять в РФ американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.

Кроме того:

Министр обороны США Хесгет заявил, что выход на границы 2014 года является нереалистичным для Украины, как и вопрос вступления Украины в НАТО в рамках переговоров по урегулированию.

Собственно, это движение к вопросу "признания реалий на земле" и требований РФ прекратить втягивать Украину в НАТО в принципе. Данное требование входит в число официальных целей СВО.

Также Хесгет сообщил, что США Не собираются размещать какие-либо миротворческие силы на Украине и этим должна заниматься Европа, в том время как в Киеве вопят, что без США все это бессмысленно.

Но это опять же только слова, хотя смена риторики в сравнении с Пентагоном времен Остина очевидна.

И еще.

Администрация Трампа уже прорабатывает вопрос закрепления в Конституции Украины официального отказа от тех территорий, которые Украина потеряет по итогам войны. Прорабатывается не просто фактический отказ от территорий, но и закрепление этого отказа в Конституции Украины. Принятие этих изменений невозможно без проведения выборов на Украине. Над этим США тоже работают

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Источник: Colonel Cassad

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