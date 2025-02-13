 

Рупор кремлевской пропаганды: Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-Судане

13.02.2025, 1:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-Судане

На фоне позитивных новостей о вероятном сохранении российских военных баз в Латакии и Тартусе, приходят и позитивные новости из Судана, где снова оживилась тема военно-морской базы ВМС РФ в Порт-Судане.

МИД Судана сообщил, что Россия и Судан договорились обо всех параметрах соглашения о создании военно-морской базы РФ в Порт-Судане. Тема обсуждается уже несколько лет, даже заключались предварительные договоренности, но потом под давлением Запада все срывалось и переговоры продолжались. Сейчас, суда по заявлениям, снова смогли передоговориться и если не будет срывов, то база в Порт-Судане будет. Это в перспективе серьезно расширит возможности РФ на Африканском континенте, а также обеспечит постоянное присутствие в районе, где проходят ключевые торговые потоки.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Мнение «аналитика»: О чудесах на виражах… Украине «никто не обещал» членства в НАТО?

14.02 / Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам

14.02 / Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Сан-Диего разбился EA-18 Growler

13.02 / Мнение: Самодостаточная и уверенная в себе Россия (а всё благодаря капитализму)

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США отменяют повесточку

13.02 / Мнение: США пытаются уйти в завязку, звероподобным усилием излечиться от левой чумы

13.02 / Мнение: Московское искривление пространства

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: СВР и ЦРУ проведут переговоры по Украине

13.02 / Проездной на автобус, в котором Макрон ездит на работу, продали за 6 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика