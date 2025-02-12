 

Мнение «аналитика»: Об украинском литии… Ещё один развод?

12.02.2025, 21:55, Разное
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А чего все так возбудились на украинский литий, якобы уже проданный США в обмен на гарантии?

Если с Украиной торговать — себе дороже, то браться за её литий — вообще втридорога.

Тем более сейчас.

Конечно, данные по этому металлу предусмотрительно засекречены СБУ. Но и того, что известно, вполне достаточно для констатации факта. Не взлетит.

Если кратко, то себестоимость добычи украинского лития заметно выше, чем у конкурентов из Южной Америки, где расположен «литиевый треугольник». Потому что на территории Украины он представлен в основном петалитом с низким содержанием металла.

А с учётом кратного падения цен на глобальном рынке, ни один нормальный бизнес не станет вкладываться в украинский литий, где любой проект придётся начинать даже не с нуля, а с отрицательной отметки. Ибо сначала придётся восстановить энергетическую и транспортную инфраструктуру.

Ну и кому это нафиг нужно, кроме Зеленского &Co., который сейчас и мать родную готов продать?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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