Рупор кремлевской пропаганды: В Курской области установят памятник Сталину

В Курской области установят бюст Сталина

На заседании комитета Курской областной думы подняли вопрос выделения места для памятника Верховному главнокомандующему ВС СССР.

Сегодня, 11 февраля, в Курской областной думе состоялось заседание постоянного комитета по предпринимательству, инновационной политике и цифровому развитию.

Обсуждение началось с вопроса под номером четыре, он касался предложения «О проекте постановления Курской областной Думы «Об обращении депутатов Курской областной Думы к временно исполняющему обязанности губернатора Курской области по вопросу выделения места на территории историко-мемориального музея «КП Центрального фронта для установки бюста Верховному главнокомандующему ВС СССР в годы Великой отечественной войны Иосифу Сталину». Проект внес депутат от КПРФ Александр Анпилов.

— Бюсты генералов, причастных в битве на «Огненной дуге» есть давно. А вот человека, который ими командовал нет до сих пор. Надо исправлять эту историческую несправедливость, — пояснил председатель постоянного комитета.

Члены комитета этот проект одобрили единогласно, без споров.

https://kpravda.ru/2025/02/11/v-kurskoj-oblasti-ustanovyat-byust-stalina/ – цинк

Было бы хорошо, чтобы памятник Сталину был установлен в Курской области уже после окончательного разгрома нацистских формирований в южных районах Курской области в районе Суджи. Вот после этого можно ставить и памятник Сталину и героям боев с нацистами 2024-2025 годов (такие проекты уже есть). Но лучше это делать после сделанной работы.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках