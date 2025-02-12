После разговора с Путиным Трамп объявил о начале переговоров по прекращению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине начнутся немедленно. Как пишет CNN, речь идет о первом известном разговоре Трампа с Путиным с момента вступления Дональда Трампа в должность, и эта беседа произошла на следующий день после освобождения из российской тюрьмы гражданина США Марка Фогеля.

По сообщению пресс-службы Кремля, телефонный разговор президентов длился почти 90 минут. Комментируя результаты этой беседы, Дональд Трамп написал: “Мы договорились работать вместе очень тесно, включая взаимные визиты. Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним в Украину президенту Зеленскому и проинформируем его об этом разговоре. Я сделаю это прямо сейчас”.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня заявил, что будет готов обменять контролируемую ВСУ часть Курской области на часть удерживаемых Россией украинских земель.

Политик подчеркнул: для него важны все украинские территории, и он не знает, какие именно из них попросит взамен. Он также выразил готовность удовлетворить требование президента США Дональда Трампа предоставить США доступ к редкоземельным месторождениям в обмен на военную помощь.

Зеленский заявил, что Украине требуются и гарантии безопасности со стороны США, европейских гарантий недостаточно. Он заявил, что готов к переговорам, но хочет подойти к ним с позиции силы. Поддержав предложение о направлении в Украину европейских миротворцев, он еще раз подчеркнул: без США этих усилий будет недостаточно.