Германия разместит своих полицейских на границе между Газой и Египтом

Кабинет министров германии принял принципиальное размещение направить свои полицейские силы для участия в гражданской миссии Европейского Союза по мониторингу пограничного перехода Рафиах между сектором Газы и Египтом. Об этом правительственный источник Германии сообщил агентству Reuters.

Точные сроки и количество германских сотрудников служб безопасности, которые будут отправлены для обеспечения безопасности контрольно-пропускного пункта, еще предстоит определить.

Отмечается, что в январе Евросоюз возобновил гражданскую миссию с участием персонала из Испании, Италии и Франции для безопасности перехода, который также является основным каналом поставок гуманитарной помощи.

Отметим, что 23 февраля в Германии должны пройти федеральные выборы, от результатов которых зависит, в том числе, и судьба решения об отправке полицейских на границу Газы и Египта.