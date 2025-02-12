Рупор кремлевской пропаганды: “Российский шпион” в руководстве СБУ

СБУ заявило, что задержала "российского шпиона", которым оказался связанный с Кличко начальник штаба Антитеррористического Центра СБУ полковник Дмитрий Козюра.

Никаких доказательств связей с ФСБ Козюры не представлено, но вместе с тем задержание полковника Козюры произошло как раз в период очередного наката шайки Зеленского на шайку Кличко, которого давно пытаются сковырнуть с поста гауляйтера Киева

Главарь СБУ публично попозировал с задержанным полковником, который работал в его ведомстве.

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Источник: Colonel Cassad

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