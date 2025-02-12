 

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки

12.02.2025, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Смерть Олега Стриженова была тяжелой. “Жизнь была длинной и ему в течение полутора месяцев показывали все грехи, о которых он мог забыть, – рассказал “Дни.ру” его сын Александр. – Поэтому семья по его настоянию и просьбе провожала его в таком религиозном ключе. Мы успели все сделать – в реанимации ЦКБ его соборовали, причащали и исповедовали. и всею ночь перед похоронами мы провели в храме”.

Актер, который сыграл много героических ролей, хотел, чтобы его хоронили по православному обряду. Такова была его последняя воля. Чин отпевания над новопреставленным рабом Божьим Олегом состоялся в храме Святителя Николая на Трех горох. В молитве священник просил Всевышнего простить покойной все вольные и невольные прегрешения. А когда хор певчих завершил заупокойную литургию словами “И сотвори ему вечную память”, батюшка вложил в правую руку покойника свернутую разрешительную грамоту с молитвой.

Эта бумага считается пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в разрешительной молитве, или в “подорожной”, как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении. После этого покойника предали земле и закрыли крышку дорогого гроба.

Напомним, Олег Стриженов, известный по ролям в фильмах “Овод” и “Капитанская дочка”, умер в возрасте 95 лет. О кончине артиста сообщила его помощница. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Мнение «аналитика»: О чудесах на виражах… Украине «никто не обещал» членства в НАТО?

14.02 / Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам

14.02 / Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Сан-Диего разбился EA-18 Growler

13.02 / Мнение: Самодостаточная и уверенная в себе Россия (а всё благодаря капитализму)

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США отменяют повесточку

13.02 / Мнение: США пытаются уйти в завязку, звероподобным усилием излечиться от левой чумы

13.02 / Мнение: Московское искривление пространства

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: СВР и ЦРУ проведут переговоры по Украине

13.02 / Проездной на автобус, в котором Макрон ездит на работу, продали за 6 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика