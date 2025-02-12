 

“Это не нацисты, а ХАМАС” – на Таймс-Сквер показано видео с освобожденными заложниками

12.02.2025, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На электронном табло, находящемся на Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка транслируется видео с тремя изможденными заложниками, которые были освобождены ХАМАСом несколько дней назад: Ора Леви, Охада Бен-Ами и Эли Шараби. “ХАМАС – варвары. Израильских заложников морили голодом и пытали”, – гласит сопровождающая надпись.

Ролик был опубликован и на страницах израильских дипломатических представительств в социальных сетях, в частности, посольства Израиля в США. “Это 2025 или 1939? Эти кадры напоминают о самой черной странице в еврейской истории, однако на сей раз это не нацисты, а ХАМАС”, – пишет дипломатическая миссия.

“ХАМАС – наследники нацистов, и эти кадры развевают любые сомнения. Книга Гитлера “Майн Кампф” была найдена в штабе ХАМАСа. Цель ХАМАСа, как и нацистов – уничтожение еврейского народа, и они пытаются достичь этой цели. “Никогда больше” – это сейчас”, – говорится в комментарии консула Израиля в Нью-Йорке Офира Акуниса.

Напомним: о том, что освобожденные заложники выглядят как пережившие Холокост, несколько дней назад заявил и президент США Дональд Трамп. “Они в ужасном состоянии, измождены. Не знаю, сколько еще мы сможем это терпеть. На каком-то этапе наше терпение кончится”, – предупредил он группировку.

По словам врачей, террористы старались, чтобы голодание было мучительным и жестоким, но при этом четко следили, чтобы не уморить похищенных голодом до смерти. Террористы давали заложникам еды чуть больше, чем смертельный уровень голодания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Министр обороны США о возможном членстве Украины в NATO – “Все решится на переговорах”

13.02 / США ввели санкции против прокурора МУС, выписавшего ордера на арест Нетаниягу и Галанта

13.02 / Министр обороны США призвал Украину к территориальным уступкам России

13.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1086-й день войны

13.02 / Наезд на демонстрантов в Мюнхене совершил проситель убежища из Афганистана

13.02 / NATO против Трампа – “Переговоры еще не начались, а он уже идет на уступки Путину”

13.02 / В Мюнхене автомобиль врезался в толпу, сообщается о десятках пострадавших

13.02 / Биробиджанский чиновник приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

13.02 / Сын Асада опубликовал видео из Москвы, а также рассказал о бегстве из Дамаска

13.02 / Генштаб ВСУ – сбиты 85 из 140 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 83 украинских БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика