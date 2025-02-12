Личное: “Как теперь выпутаться из этого всего?”

Вот история, как автор неэкологично рассталась с героем, сделав “пику” на воображаемый косяк.

Теперь СЗ героя растет, автор страдает.

При этом в истории был повод расстаться с героем в КП. Кто увидит, как это надо было сделать? Будь это так, росла бы СЗ автора, а фигура героя становилась бы холодней с каждым днем и автор становилась бы спокойней.

По сути тот повод и был настоящей причиной, из-за которого автор решила расстаться. Однако она почему-то не среагировала в границах, испугалась, промолчала, и поэтому нашла позже выдуманный повод, мимо границ, через лаз в голову, и рассталась с героем в черном поле.

И это две совершенно разные картины. Хотя тот повод так и остался, теперь все развивается так, что в фокусе автора и героя – ее косяк, и фигура героя растет. А могло бы быть наоборот.

Вот такая вам полудетективная история для разбора.

ulianaevt

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Мне кажется, я всегда была ОШ, девушкой-плюсом. Мне казалось, я так защищаю свою гордость. Мне казалось.

А полтора года назад я познакомилась с ним и влюбилась. Я до сих пор люблю. Все эти необдуманные отстранения, импульсивные, эмоциональные, конечно портят отношения. Но если честно, убежать хочется всегда. Иногда кажется, что давно уже пора. Что да, реально, этого нельзя допускать в общении с собой. Сложно оставаться спокойным, когда эмоции кипят.

Позавчера мы расстались. Мы ужинали и ему позвонила соседка. Я о ней немного осведомлена, она примерно нашего возраста, у нее двое детей, девочка чуть младше его сына (сыну его 10 лет), они в декабре общаться стали. Оказывается, она к нему подкатывает, я так думаю. Она предлагала познакомить их детей и погулять вместе, она просила починить розетку. Я знаю все это с его слов. Господи, зачем мне это знать. Наверное, у него свои причины рассказывать мне про эту соседку, и, судя по всему, не рассказывать ей обо мне.

Она позвонила часов в 10 вечера со словами: Ва-неч-ка (имя выдумано), а ты дома? Можешь прийти помочь разрубить мясо?(смеется) И он ответил, что пока не дома и дома будет завтра. А мне сказал, что звонила соседка.

Ва-неч-ка, так и звенело у меня в ушах.

– С каких это пор ты Ванечка? Почему она не знает, что у тебя есть девушка?

– Оооо, давай, начинай. Что, это все, что ты хочешь сказать? Давай – говорит он – я жду этого! –

Я развернулась и ушла на мыть посуду, потом ушла в ванную – это была пощечина, я надеялась, что он уйдет. Потом уложила сына (он в детской был во время разговора, не слышал нас).

Я высказала ему, что я только с ним и общаюсь (он ревнивый), никуда не хожу (я зову его, он никуда ходить не хочет, кроме магазинов, или с детьми в развлекательные центры), жду его на выходных, как в клетке, а он флиртует в это время с соседкой?!

Он сказал: успокойся, тебя кроет. Обвинил, что я потратила целый час нашего времени на мытье посуды, хотя мы могли бы побыть вместе.

Он не любит общества, не любит людей, мне не хватает “выходов в свет”, о чем мы последнее время ругались. Какая ирония, пару дней до этого я сравнивала (мысленно) себя с Вронским, у которого “ноги затекли”, когда он с Анной стал жить и не смог выходить в Свет. Представляла Вронским себя я, а оказалось, что скучно было ему.

Я не знаю, флиртовал ли он с соседкой или нет, я думаю, что просто общался с интересом, что скорее всего, не сказал про меня, потому что ну уж очень открыто она подкатывает, возможно, ему это льстило.

Еще в прошлом ноябре мы разговаривали о СЗ, на котором познакомились, и он рассказывал, что общаться там ему нравилось, что он бы хотел так еще общаться. Где-то после этих слов и появилась вот эта соседка). Это я сейчас вспоминаю, думаю, что пропустила мимо ушей тогда этот “звоночек”. А вечером этот звонок был для меня полной неожиданностью.

Потом мы легли спать, он пытался меня обнимать, я отстранилась. Сказала, нужно поговорить. И давай завтра.

А на утро произошел примерно такой диалог:

Я: Рассказывай, что это за соседка? Что это было? (очень агрессивным тоном)

Он: у тебя с головой не все в порядке?

Я: ты охренел?

Он: Ты вообще в порядке? Ты больная?!

Я: Уходи с глаз моих.

Он: хорошо. Это третий раз, когда ты меня выгоняешь!

Я: это последний раз.

Предыстория у нас такая была:

Мы встретились на СЗ. По ОЗ: он зарабатывает больше, у него в ипотеке квартира, сын – живет с мамой, видятся на каникулах. У меня лучше образование, зарабатываю я с этого года нормально, меня повысили. Я живу в квартире бабушки, квартира в собственности мамы, поэтому жилья у меня нет.

У меня есть сын, ему 9. Он хорошо поладил с сыном Вани.

Я бы хотела, чтоб мы жили все вместе.

Эти полтора года мы видимся только на выходных, то у меня, то у него. Он щедрый, покупает мне вещи, помогает с ремонтом, поладил с сыном.

Он вспыльчивый. Я бы сказала, характер у него скверный, но человек он достойный. Он очень ответственный, за своего ребенка, блин, за моего. За всех он несет ответственность. Он лишился дома из-за СВО, начал все с чистого листа, причем дважды. Пол года, как стал нормально спать.

Свою бывшую жену, я думаю, он любил, но она ушла к его лучшему другу – это с его слов. Это больная тема. Друзей больше у него нет. С большей частью семьи он тоже перестал общаться. Он говорил, я и сын – самые дорогие для него люди на данный момент.

Первая крупная ссора случилась в марте. У меня шел ремонт в комнате, было много пыли, он приехал на несколько дней. Он помогал с ремонтом. Он много вложился. Несколько дней мы с ним это все обдирали, вывозили шкафы. Он собирался прийти после работы и делать дальше ремонт.

В общем, он ушел и тут его прорвало. Очень много он мне высказал и про пыль, и про то, какая я хозяйка, и полы надо мыть каждый день, ведь ремонт у меня.

Я тогда ответила в духе: ты прав, Ваня, я напишу тебе, когда закончу ремонт и все уберу.

И не стала дальше отвечать на сообщения. А он приехал на следующий день, я вышла, он говорит: что это было? Что происходит? Я приехал ремонт делать.

Я сказала: уезжай домой, не надо ничего делать, я напишу, когда в доме порядок наведу.

Это его очень задело, он уехал, долго не мог прийти в себя. Сказал, что я его доверие подорвала. Что до этого момента его чувства росли, а теперь нужно время, он не знает, как быть.

Летом он взял ипотеку. Тоже сказал, что если бы не тот случай, он бы хотел оформить ипотеку на меня. А так, у него доверия нет.

Я подумала, ну, будет мне наука, не отстранять людей в таких ситуациях. Это опять девушка-плюс.

Много было ссор, он инициатор обычно. Перед новым годом его придирки стали просто нестерпимымми. То я сына не так называю, то шапка у меня не такая, то еще что-то.

Я сказала, что надоело. Не хочу общаться с ним. Неделю не разговаривали. Потом помирились.

На Новый год я призналась ему в любви, а он сказал, что у него есть чувства, но он не хочет называть это любовью. С родителями моими отказался знакомиться. Сказал, что будущее наше туманно: снимать квартиру с моим сыном он не хочет, жить у меня – точно нет, ну и в его однушке тоже нет.

Сказал, что многое во мне нужно перевоспитывать.

Я спросила, это он про уборку?

Оказалось, что не только.

Сказал спасибо, что я все это восприниаю адекватно, сказал что его бывшая жена устраивала истерики на это. А я поддакиваю. Ну хочет человек хозяйку-женщину, делает много для дома, для совместной жизни. Да, это не всегда выполнимо, но само желание понятно.

В общем, со скрипом, но мы как-то ехали. Пока не появилась соседка.

Я не сплю второй день. Я проснулась в 4 с мыслями о том, что я перегнула палку.

Как теперь выпутаться из этого всего?

(Чего бы ей мы ни написали, итог будет один скорее всего. Она напишет или уже написала ему и попросит прощения, пообещает не быть такой ревнивой. А он расскажет ей, что она умертвила его чувство, выгоняя его постоянно. После этого СЗ его начнет расти еще быстрей, а ее СЗ для него и для нее тоже станет гораздо меньше. К сожалению, по такой наклонной идут все авторы в подобных ситуациях. Как думаете, почему? И как надо?)

Спасибо, что дочитали