Ютубер-энтузиаст самостоятельно устранил ключевую проблему PlayStation 5

Владельцы PS5 давно жаловались на непродуманный дизайн последней версии консоли — в частности, на проблемы с работой вентиляции. В горизонтальном положении ассиметричный дизайн выглядел непрезентабельно, а декоративные накладки на корпусе не препятствовали засорению вентиляционных отверстий мусором. Ютубер Дэвид Джонстон, известный автор модов для ПК, решил это исправить.

Поскольку PlayStation не поощряет моддинг своей продукции, главной заботой Джонстона стал поиск креплений для крышки консоли. Он не хотел просто демонтировать лишние элементы и лишиться из-за этого гарантии — поэтому прибегнул к сканированию консоли при помощи Creality CR-Scan Raptor 3D. Потребовалось немало попыток, чтобы отыскать крепеж, изучить его форму и изготовить аналоги, которые бы не нарушали геометрию гаджета.

Новые панели от Джонстона хороши тем, что в них предусмотрен отсек для самодельных фильтров. Их можно изготовить из москитной сетки или иных материалов из строительного магазина, а затем менять на свое усмотрение. Такие фильтры не только блокируют мусор, но и улучшают вентиляцию консоли, а также снижают ее шумность. Но все придется делать на свой страх и риск – подобное вмешательство в PS5 с точки зрения производителя все равно остается незаконным.

Источник — Devyn Johnston