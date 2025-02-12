Госдума защитила мужчин от дешёвых подарков на 23 февраля

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно новым нормам, впервые законодательно устанавливается минимальная стоимость подарка для ряда праздников – Дня защитника Отечества, Международного женского дня и праздника весны и труда.

– Мы положили конец многолетнему издевательству над защитниками Отечества, теперь носками и пеной для бритья женщины не отделаются. Теперь они обязаны дарить гостинцы не меньше чем на 10 тысяч рублей, в противном случае ответят по закону, – сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

За попытку сделать на 23 февраля подарок дешевле установленного лимита, женщины будут привлекаться к административной ответственности – штрафу от 5 до 10 тысяч рублей или обязательным работам сроком до 300 часов.

Стоимость подарков на 8 марта и Первомай должна составлять не менее 100 рублей, при этом никаких санкций за нарушение установленных лимитов не предусмотрено. Как отметили в парламенте, «мужчины и так дарят достойные подарки».

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