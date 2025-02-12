 

Apple разработала чрезвычайно дружелюбного робота в виде лампы Pixar

12.02.2025, 13:45, Разное
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Отдел машинного обучения Apple представил нового робота, который выполнен в формате настольной лампы. Это очевидная отсылка к знаменитому символу компании Pixar. Это не коммерческий продукт, а демонстрация вектора вероятного развития в роботостроении, при котором искусственные помощники получат почти человеческие эмоции.

Функционал робота символичен – впрочем, чего можно ожидать от настольной лампы без манипуляторов? По сути, это специальная версия ИИ в оригинальном корпусе, которая может предоставлять необходимую информацию, быть собеседником и просто скрашивать рутину дней. Ее особенность в том, что робот, подобно домашнему питомцу, адаптируется для взаимодействия с конкретным человеком, обучается тому, как вести себя при контактах с ним.

Например, робот отслеживает движения человека и подражает им. Или же через жесты подчеркивает эмоциональный окрас своих ответов – грустно наклоняется, задумчиво смотрит в окно, заглядывает в лицо человеку, отворачивается для демонстрации обиды на несправедливые упреки. Он может подтолкнуть стакан с водой или планшет, чтобы напомнить, что пора насытить организм влагой или заняться работой.

Прошлые записи показывают, что в Apple всерьез занялись разработкой роботов-помощников с эмоциональной составляющей. Компания уже представила некоторые наработки по созданию искусственного репетитора, который выказывает одобрение или недовольство, если ученик успешно решает задачу — и наоборот. А по данным Марка Гурмана, на рубеже 2026-2027 годов Apple планирует вывести на рынок некое роботизированное устройство для управления «умным домом».

Источник &#8212 Apple


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