 

В связи с развитием искусственного интеллекта с 2026 года в России закроют все факультеты журналистики

12.02.2025, 13:33, Разное
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Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал указ о ликвидации с 1 января 2026 года факультетов журналистики во всех высших учебных заведениях.

Выпускники 2025 года смогут получить дипломы, а оставшимся студентам предложат перейти на другие образовательные программы.

На столь радикальный шаг главный российский чиновник от образования пошёл из-за стремительного развития искусственного интеллекта – благодаря ChatGPT, DeepSeek и другим чат-ботам десятки тысяч журналистов уже оказались без работы, а в ближайшие годы нейросети полностью заменят оставшихся.

– Вот раньше у нас был штат пищащих авторов для сайта Минпросвещения и «Учительской газеты». Полгода назад мы их всех уволили, теперь там пишет искусственный интеллект. Разницы особой никто не заметил, поэтому мы окончательно убедились в нецелесообразности подготовки журналистов в высших учебных заведениях, – сказал Кравцов.

Также в Минпросвещения разрабатывают программу переподготовки журналистов по востребованным специальностям – представители древнейшей профессии смогут за счёт средств федерального бюджета стать учителями, слесарями, водителями, медсёстрами и специалистами по кибербезопасности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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