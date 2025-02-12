Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву – один погибший, среди раненых девятилетняя девочка

В ночь на среду, 12 февраля, армия РФ вновь нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Оболонском районе столицы Украины один человек погиб, четверо получили ранения. Среди пострадавших девятилетняя девочка, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

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