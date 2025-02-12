 

В Австралии начато расследование против медиков, угрожавших убить израильского пациента

12.02.2025, 10:40, Новости дня
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В Австралии уволены медбрат и медсестра, работавшие в одной из больниц Сиднея. Основанием для этого стала видеозапись, на которой они угрожают убить израильских пациентов и заявляют, что отказываются их лечить. Начато расследование.

Видеозапись была опубликована в социальной сети TikTok израильским блогером Максом Вейфером. На ней мужчина, представляющийся врачом, говорит, что у Вейфера красивые глаза, а потом выражает сожаление, что тот израильтянин. “Я посылаю израильтян в ад”, – говорит он и проводит ладонью у горла, будто перерезая его.

На этом этапе к нему присоединяется женщина, которая говорит, что рано или поздно время Вейфера придет, и он умрет. После этого она говорит, что не оказывает медицинскую помощь израильтянам. “Я их не лечу, а убиваю”, – говорит она.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал заявления медиков отвратительными, подчеркнув, что им не должно быть места в Австралии. “Те, кто несет ответственность за подобные антисемитские действия, ответят по всей строгости закона”, – заявил он.

В последние месяцы резко возросло число антисемитских инцидентов – поджогов, нападений на синагоги. Около двух недель назад полиция сообщила о предотвращении теракта, направленного против еврейской общины. Фургон с взрывчаткой был найден недалеко от Сиднея.


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