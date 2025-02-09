Мнение: Энергоблокада Калининграда, балтийские пираты и сокращение выпуска зелёных облигаций

1. Литва начала энергетическую блокаду Калининграда. Новость звучит грозно, однако акт агрессии навряд ли нам существенно повредит. Медлительность прибалтов сыграла нам на руку: они готовили энергоблокаду целых 8 лет, поэтому Россия давно успела принять все необходимые меры защиты. Цитирую (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):



…на 8 февраля намечен выход прибалтийских стран из энергосистемы БРЭЛЛ с Белоруссией и Россией.

Под это дело Литва планирует гадость: сразу после синхронизации электросетей Прибалтики с Евросоюзом литовские власти обещают демонтировать линии электропередачи с Калининградской областью и Белоруссией.

Изначально планировалось, что Калининградская область попадет в такую же энергетическую блокаду, как Приднестровье, но поскольку выход из БРЭЛЛ шёл очень медленно, наши успели хорошо подготовиться и обеспечили энергонезависимость области.

А вот прибалтийские страны от отключения БРЭЛЛ сейчас будет лихорадить – там и сейчас энергодефицит, а после часа «икс» перебои с электроэнергией просто неизбежны – как минимум некоторое время. Впрочем, этот кризис кого надо обогатит – закупка дорогой электроэнергии в Скандинавии явно не обойдется без благодарности.

…

«Литва планирует потратить 2 млрд евро на энергетику из-за выхода из БРЭЛЛ – гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.»

Ранее тот же Масюлис обещал, что синхронизация в ЕС не потребует дополнительных вложений от государства.

В Литве сейчас 2,8 миллиона человек. По 700 евро с носа цена вопроса.

…

Просто для понимания того, что наши успели сделать, чтобы энергоблокада Калининграда не имела успеха.

Страны Прибалтики в 2017 г. приняли решение о выходе из БРЭЛЛ до 2025 г.

В 2018 г. были введены в эксплуатацию Маяковская ТЭС в г. Гусеве и Талаховская ТЭС в г. Советске, 2019 г. Прегольская ТЭС в Калининграде, в 2020 г. Приморская ТЭС в г. Светлом.

С 2019 г. ежегодно проводятся натурные испытания работы региональной энергосистемы в изолированном режиме.

То есть мы, по большому счету, готовы с 2021 года. Но в 2022 г. на всякий случай еще плавучую регазификационную установку в Калининграде поставили, чтобы СПГ возить из Усть-Луги.

А вот прибалты (хе-хе) так и не смогли построить новый энергомост из Польши в Литву Harmony Link к 2025 г., теперь срок отодвинули на 2028 г.

2. Как мы уже обсуждали, Прибалтика и Финляндия потеряли морской транзитный трафик из России. Теперь они переходят от торговли к пиратству — собираются нападать на русские корабли (ссылка):



Финляндия, Латвия, Литва и Эстония активизировали переговоры по борьбе с российским теневым флотом, суда которого используются для нарушений санкционного режима при поставках нефти и, как предполагается, для диверсий в виде повреждения подводных кабелей, соединяющих страны региона. Об этом сообщает Politico.

Страны Балтийского моря в первую очередь ищут способы в соответствии с международным правом. Речь идет о захвате судов по экологическим причинам (подозрение, что дальнейшее движение судна грозит утечками опасных веществ) или в связи с саботажем, под которым понимается угроза критически важной подводной инфраструктуре.

Если же лазейку найти не получится, то участники переговоров могут разработать новые национальные законы. В частности, они думают о совместном требовании к танкерам, находящимся в Балтийском море, использовать страховщиков из утвержденного списка.

Кроме того, теперь в Балтийском море начали обрываться уже российские подводные кабели. Починку одного такого кабеля Ростелеком вынужден был недавно начать в водах рядом с Финляндией (ссылка).

Русские военные корабли могут отгонять финнов и прибалтов от наших торговых судов. Однако выход в море боевого корабля стоит денег, так что к каждому танкеру военный катер не приставишь. Поэтому не удивлюсь, если кабели вокруг Финляндии начнут теперь рваться значительно чаще.

3. Виктор Мараховский указывает на проделки зелёных бесов с облигациями. Теперь, после прихода Трампа, наши отечественные ESG-комиссары испытывают такие же сложности с деньгами, как и американские. Цитирую (ссылка):

«По данным АКРА, объем выпуска ESG-облигаций в России в 2024 году составил 52,8 млрд рублей. Это на 63% меньше, чем в 2023 году, и на 28% уступает показателю, заложенному в базовый сценарий Агентства.

– 76% размещений в России составляют социальные облигации.

– Всего 5,3% — зеленые облигации, а их объем в абсолютном выражении составил всего 2,8 млрд руб. Доля ESG-облигаций в совокупном объеме новых размещений на Московской бирже в 2024 году сократилась до 0,6% по сравнению с 3% годом ранее.»

Ой, а шо случилось.

Рискну предположить, что «зелёные ESG-облигации» в 2025 году будут пользоваться таким же бешеным спросом (и не только у нас, но и во всём мире), как NFT, спиннеры, магнитофоны-двухкассетники и акции Компании южных морей.