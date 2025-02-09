Джихадисты атаковали конвой в Мали, более 50 погибших

По меньшей мере 56 человек погибли в районе города Гао на востоке Мали, когда боевики террористической группировки “Исламское государство Большой Сахары” напали на сопровождаемый военными конвой.

Как пишет агентство “Синьхуа”, автоколонна состояла из шести автобусов, 22 минибусов и восьми грузовиков. В нападении участвовало около 200 террористов. Конвой был разграблен и сожжен.

Положение в сфере безопасности в районе, где Мали граничит с Нигером и Буркина-Фасо настолько сложное, что мирное население опасается передвигаться без военной охраны. Однако и она не обеспечивает безопасности.