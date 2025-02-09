Умер первый президент Намибии Сэм Нуйома

Первый президент Намибии Сэм Нуйома скончался в Виндхуке на 96-м году жизни. Три недели назад политик, которого называют основателем современной Намибии, был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

“С глубоким прискорбием сообщаем о смерти легендарного борца за свободу, лидера нашей революции. Отец-основатель прожил долгую, полную событий жизнь. Его заслуги перед народом и страной огромны”, – сообщил президент Намибии Нанголо Мбумба.

Нуйома был старшим из десяти детей, родившихся в семье крестьянина. В пятидесятые годы прошлого века присоединился к революционной деятельности и борьбе за независимость Юго-Западной Африки от ЮАР. Стал одним из основателей партии СВАПО, стоявшей на марксистско-ленинских позициях.

Десятки лет провел в эмиграции, в 1971 году стал верховным главнокомандующим “Народно-освободительной армии Намибии”, которая вела вооруженную борьбу против иностранного владычества. В 1989 году, когда борьба за независимость увенчалась успехом, был избран первым президентом и занимал пост главы государства 15 лет.