 

Умер первый президент Намибии Сэм Нуйома

09.02.2025, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первый президент Намибии Сэм Нуйома скончался в Виндхуке на 96-м году жизни. Три недели назад политик, которого называют основателем современной Намибии, был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

“С глубоким прискорбием сообщаем о смерти легендарного борца за свободу, лидера нашей революции. Отец-основатель прожил долгую, полную событий жизнь. Его заслуги перед народом и страной огромны”, – сообщил президент Намибии Нанголо Мбумба.

Нуйома был старшим из десяти детей, родившихся в семье крестьянина. В пятидесятые годы прошлого века присоединился к революционной деятельности и борьбе за независимость Юго-Западной Африки от ЮАР. Стал одним из основателей партии СВАПО, стоявшей на марксистско-ленинских позициях.

Десятки лет провел в эмиграции, в 1971 году стал верховным главнокомандующим “Народно-освободительной армии Намибии”, которая вела вооруженную борьбу против иностранного владычества. В 1989 году, когда борьба за независимость увенчалась успехом, был избран первым президентом и занимал пост главы государства 15 лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1082-й день войны

09.02 / Джихадисты атаковали конвой в Мали, более 50 погибших

09.02 / NBC – генпрокурор США остановила борьбу ФБР с информационным влиянием России и Китая

09.02 / В Великобритании отправлен в отставку младший министр, пожелавший избирательнице смерти

09.02 / Глава спецкомиссии ООН – “Предложение Трампа по Газе – этническая чистка”

09.02 / В Мексике при ДТП сгорел автобус, десятки жертв

09.02 / Дональд Трамп заморозил помощь ЮАР из-за преследования белого населения и Израиля

09.02 / Сильное землетрясение около Островов Кайман, объявлено об угрозе цунами

09.02 / Генштаб ВСУ – сбиты 70 из 151 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 36 украинских БПЛА

09.02 / Оползень в Китае, десятки пропавших без вести

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика