Мнение: Как USAID взял под контроль Украину, «посольство США в США» и почему Трамп всех увольняет

«Всё, о чём мы говорили про Украину столько лет, оказалось правдой (и даже хуже)», – пишет Алексей Антонов. Документы рассекречены: США управляли Украиной полностью, на 100%, как кукольник марионеткой, они действительно вручную вели Украину к войне. Спорить с документами невозможно: разве что сесть на пол, заткнуть уши пальцами и кричать «Врёте!». Цитирую (ссылка):



Зеленскому с первого месяца в кресле президента Украины (2019 год) поставили ультиматум от консорциума из 70 спонсируемых USAID НКОшек. В частности, установили для нового правительства Украины 25 «красных линий, которые нельзя пересекать». Тем самым они гарантировали, что получатели грантов от USAID будут контролировать практически каждый аспект того, как Зеленский и его команда будет управлять страной.

Что нельзя было делать ни в коем случае? Вот некоторые пункты из списка, я для вас перевёл:

– спрашивать народ путем референдума, стоит ли договаривался с Россией;

– проведение сепаратных переговоров — без участия западных партнеров Украины — с Российской Федерацией по Крыму, ЛНР и ДНР;

– затягивание, саботаж или отказ от стратегического курса на членство в ЕС и НАТО;

– способствовать уменьшению или отмене санкций против государства-агрессора международными партнерами Украины;

– попытка пересмотра закона о языке;

– попытка пересмотра закона об образовании;

– попытка пересмотра закона о декоммунизации и осуждении тоталитарных преступлений прошлого;

– реализация любых действий, направленных на подрыв или дискредитацию Православной Церкви Украины или поддержку Русской Православной церкви на Украине;

– восстановление российских социальных сетей и российских телеканалов на Украине;

– реабилитация/поощрение возвращения в политику членов режима бывшего президента Виктора Януковича;

– предоставление возможности партии «Слуга народа» сформировать коалицию с политиками, которые были основателями Партии регионов и оппозиции;

– блок в новом парламенте и/или любые другие партии, которые продвигают примирение с Россией.

Всё это под строжайшим запретом, а то «народные» протесты и тебя снесут, Зеленский. И тебя, скорее всего, убьют. В России-то, как Янукович, уже не спрячешься.

Я серьезно, так прямо и говорят — отойдете от договоренностей, ожидайте политической нестабильности.

Всё вполне себе открыто и доступно, вот ссылка. Там же списки всех организаций. Все обо всем, оказывается, в курсе.

Сами доноры на месте, я их также приложил скриншотом, на случай если новая американская власть всё потрёт.

Более четверти бюджета USAID за последние 3 года ушло на Украину, в 2023 году эта доля доходила почти до 40%. Всего за три года на управление Украиной через USAID американцы потратили 32,4 миллиарда долларов (ссылка).

Keleg полагает, что Россия должна сделать правильные выводы из этой истории (ссылка):

Как управлять настроениями в обществе? С помощью ЛОМов, естественно. Лидеры общественного мнения это далеко не всегда говорящие головы в интернете и по телевизору, но это те, чье мнение реально слушают остальные люди. ЛОМов в обществе — считанные проценты, но именно эти активисты определяют вектор настроений и движения общества. Обычный человек о политике задумывается нечасто и склонен к поведению «все побежали — и я побежал».

Соответственно, чтоб изменить общество, нужно изменить его ЛОМов. Есть классические три грубых канала действия на людей, (активисты все ж обычные люди). Можно запугать или убить, можно подкупить, можно «выкрутить микрофон», дать средства для увеличения аудитории нужным и цензурировать ненужных. Понятно, что эти каналы не исчерпывают все средства управления (есть ведь и реальная борьба идей), но применяются они очень широко.

Примеры успешного переформатирования общества известны — например, в начале 20 века революционные террористы в России уничтожили десяток тысяч чиновников и активистов-сторонников монархии, которая после этого «слиняла в три дня». Можно вспомнить и ИГИЛ [завротор] в Ираке, но, наверное, наиболее яркий пример — Украина, где сочетание финансирования «нужных» ЛОМов с помощью USAID и запугивание-уничтожение пророссийских активистов бандеровцами дало просто блестящие результаты.

Отрицательный пример — ежовский «большой террор» в 1937-38 годах в СССР, где задача «чистки» общества от нелояльных ЛОМов при принятии новой Конституции с дарованными народу свободами была сначала подменена уничтожением вообще всех известных людей без разбора на своих-чужих, а потом и массовым террором «по площадям», который никак не уменьшал процент нелояльных, так как у каждого репрессированного были друзья-родственники.

Текущая ситуация, когда всплыли документы по USAID, открывающие подноготную недавнего украинского общественного переформатирования, хороший шанс научиться. И действию, и противодействию.

По поводу «действия», полагаю, речь идёт про создание русского аналога USAID, то есть паутины влияния из сети некоммерческих организаций за рубежом.

На мой взгляд, так не получится, сразу по нескольким причинам. Во-первых, безумно дорого и долго. Во-вторых, у нас пока что нет главного составляющего мягкой силы: нам не завидуют массово за рубежом.

Условный папуас должен представлять типичного русского в виде лощёного мужика в дорогой шубе, который ест осетрину из серебряной тарелки, а потом садится в роскошный автомобиль и едет в оперу со своей красавицей женой. Наши пропагандисты, однако, до сих пор требуют пушек вместо масла. По их мнению, надо отправить всех барберов и бариста на заводы (а кофейни и парикмахерские закрыть), надо запретить частную собственность и забрать у русских буржуазные излишества. Ватник, пайка, бутылка водки и первомайская демонстрация в качестве духовной пищи — вот чего нам с вами должно быть достаточно для физического существования, а пищу духовную нам тем временем обеспечат пропагандисты (у которых, кстати, загранпаспорта и магазины с импортом останутся). В качестве же ролевой модели для подражания русскому миру предлагают некрепкую пожилую бабушку из покосившегося дома, держащую в руках видавший виды советский флаг.

Это плохая ролевая модель, так как она отвечает мечтам пропагандистов об удобном для них населении, но при этом начисто оторвана от реальности. Папуас, увидев в интернете бабушку с советским флагом, немедленно подумает: «я не хочу в нищую Россию, где заставляют жить в покосившихся халупах, месить лаптями грязь и стоять в километровых очередях за тухлой колбасой, я хочу кружевные трусики и Евросоюз». И вот пока наши пропагандисты пребывают в мире фантазий, пытаясь объяснить папуасам, почему быть бедным и больным — это хорошо, папуасы учат английский, мечтая переехать на сверкающий небоскрёбами Манхеттен, а для начала — хотя бы в Польшу, которая всё же стоит по дороге к богатому белому пану на одну ступеньку ближе, чем они.

Третья причина, по которой создание русского USAID является спорной идей, заключается в том, что такие структуры слишком сложно контролировать, они быстро начинают вести самостоятельную игру. К примеру, сейчас мы ждём серьёзных проблем с США, так как к власти пришёл Дональд Трамп, чтобы «сделать Америку великой снова». Если бы у власти остались глубинарии в лице Камалы Харрис, нам было бы гораздо легче, так как США продолжили бы деградировать, становясь всё более слабым противником.

И очень характерно, что одним из инструментов, при помощи которых глубинное государство удерживало свою разрушительную власть в США, было именно агентство USAID, которое прямо сейчас разгоняет Дональд Трамп. Цитирую Виктора Мараховского (ссылка):



Помните древнюю шутку о том, что майдан в США невозможен, потому что там нет посольства США?

В 2020-м стало понятно, что Америк две и одна во второй майдан через своё посольство таки устроила.

В 2024-м, впрочем, старая Америка провела успешную операцию по возвращению Вашингтона в родную гавань.

Сейчас всё выглядит как начало новой фазы: староамериканцы глушат противнику массовую коммуникацию с леворадикальными массами, нарушают цепочки снабжения активистов кофе и халявным интернетом, блокируют ему доступ в женские раздевалки и другие стратегические районы.

Военкоры сообщают, что новоамериканцы сегодня отступили из штаба Google. Эксперты не исключают в ближайшее время потерю Netflix.

Выше я писал, что инструмент влияния типа USAID — это дорого. Сейчас, когда Трамп начал большую зачистку, выясняется, что речь шла об огромных деньгах: 1% от бюджета США ежегодно. Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2):

Трамп сокращает штат USAID в 30 раз. Вместо 10 тысяч оставят только 294 сотрудника.

Интересный факт: численность Международного отдела ЦК КПСС по состоянию на 1986 год составляла около 300 человек.

Фактически Трамп отрезает USAID возможность самостоятельной оперативной деятельности «на земле», сводя ее функции к раздаче денег.

…

«Органы исполнительной власти США прекращают финансирование американских газет Politico, The New York Times и информационного агентства Associated Press. Об этом в X объявил Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности правительства США.»

Аххха. А нам говорили, что это все независимые СМИ без госфинансирования…

Почему Трампу приходится действовать резко и увольнять всех массово, а не постепенно, объясняет Историк-алкоголик (ссылка):

В своё время Сирил Паркинсон описал два британских ведомства – Адмиралтейство и министерство колоний, штат которых умудрился расти по мере сокращения объектов управления: после Первой Мировой флот и колониальная империя значительно сократились, а аппараты курирующих ведомств наоборот – значительно разрослись. <…>

Паркинсон утверждает, что это такая форма сопротивления чиновничьего аппарата.

А значит, сокращая функционал, сокращения штатов не добиться. Единственный доступный способ избавиться от лишних госслужащих – это разом уволить их, не прибегая к оценке эффективности каждого в отдельности или целых структур, а просто на вес, всех скопом.

Примерно тем сейчас и занимается администрация Трампа, разгоняя ЦРУ и USAID, на очереди Министерство образования.

Думаю, это не последние ведомства. Госаппарат США огромен, только федеральных госслужащих 2,3 млн человек. Чем они вообще заняты и насколько необходимы даже примерно никто не может сказать.

Повторюсь, Трамп меня пугает. Он принимает резкие, но эффективные решения, совершенно не боясь обидеть чиновников. Причина, разумеется, не в том, что Трамп как-то особенно смел или глуп, а в том, что разгоняемые ведомства кишат его личными врагами. Если бы не это обстоятельство, проводить назревшие сокращения Трампу было бы значительно сложнее.

Конечно, у США полно проблем, и даже в лагере самого Трампа далеко не всё в порядке — его команда может ещё перессориться между собой — но в общем и целом Трамп очень энергично взялся за излечение США. Если у него получится, сложнее на планете станет всем, в том числе и нам.