Мнение: Феномен Жириновского

Заглянул сегодня ради смеха на новый жанр великой русской психологини всея нашего Рунета Вероники Степановой – заценить ее новые “психологические разборы” разных знаменитостей, от Юрия Дудя до Клавы Коки, от Жириновского до Навального. И хоть Вероника безбожно играет краплеными картами и продает свое “беспристрастное психологическое мнение” своим заказчикам из АП Кремля, выставляя всех “антипутинцев” скрытыми геями с полностью развращенной натурой, а поклонников Кремля показывая в сущности отличными ребятами, преданными Рейху с нордическими характерами – все ж это все было достаточно забавно, так как у Вероники есть какой-никакой артистизм и даже местами чувство юмора. Но я хотел сказать не об этом, а о собственно этом странном поветрии – когда у населения РФ откуда ни возьмись вдруг стал прорастать непонятно откуда взявшийся почти что культ личности Жирика!

Да, реально. Довольно мерзкий и неприличный, грязный клоун, причем чисто даже физически грязный паяц – после смерти вдруг стал буквально не по дням, а по часам вдруг преображаться в какую-то невероятно сусальную и пряничную фигуру какого-то, прости господи, “самого человечного человека”, невероятно УМНОГО чела, который “всё знал!” всегда наперед, прозревал грядущее, всех предупреждал обо всех опасностях… Словом, был, оказывается, не гомосексуальным охальником, оприходовавшим в бане всех своих “депутатов” – а какой-то помесью доброго дедушки Ленина, могучего вождя, и бабки Ванги, знавшей про всё на свете.

Тут, стоит отметить к чести самой Вероники, пусть и продажной до предела – но тут и она не смогла преодолеть собственной брезгливости; понимая, что ей надо подстраиваться под вкусы публики, постановившей “ЛЮБИТЬ!” этого развращенного психопата со всем пылом бабьей любови, Степанова все-таки не удержалась, чтобы не выразить чувства своего глубокого отвращения к этому всеобщему народному любимцу.

Удивительные выбросы народной любви, по принципу “что выросло, то выросло”. Умирающая РФ закончит, очевидно, приступом всенародной любви к народным кумирам совка; и это будут даже не Алла Пугачева и не академик Сахаров – а жуткие полуразложившиеся старцы, как Брежнев и Жирик. Какие-то отвратительные монстры, наполовину зомби, пропахшие впитавшейся застарелой старческой мочой. Даже Степанова, привыкшая за хорошие деньги рыться в грязном белье и утратившая на этом всякую брезгливость – нет-нет да и не сдержит гримаску отвращения.

Что-то есть все же непостижимое, иррациональное в нашем русском народе. Ну вот как, КАК кому-то могло прийти в голову разглядеть что-то “мудрое” в глупом клоуне, который всю жизнь занимался только один – максимально долго и тщательно полоскал в ведре с помоями всякое представление о парламенте, выборах, “либеральном” и “демократическом”. Жуть какая-то.

Ну, они и думали, что мир только такой и бывает. Неудивительно, что в итоге в их пантеоне только такие звезды и получаются.