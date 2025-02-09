 

Почта России будет перлюстрировать бумажные письма для защиты граждан

09.02.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Почта России объявила о внедрении новой меры по защите граждан от мошеннических схем с фальшивыми счетами и квитанциями – с марта будет введена полная проверка бумажных почтовых отправлений с целью выявления потенциально опасных и мошеннических материалов.

Инициатива предполагает анализ содержимого корреспонденции с помощью современных технологий, включая сканирование и автоматическую оцифровку содержимого с применением искусственного интеллекта.

– Мы понимаем, что конфиденциальность переписки – важное право каждого человека. Однако мы наблюдаем рост числа мошеннических квитанций и других опасных отправлений, – пояснил обер-фельдфебель Почты России Яков Васильев.

В случае выявления подозрительных отправлений их незамедлительно передадут в правоохранительные органы для дальнейшего изучения. Не забыли и про удобство граждан – вскоре они смогут просмотреть свою отсканированную корреспонденцию прямо в личном кабинете федерального портала Госуслуги, в разделе «Госпочта – Почтовый ящик». Оригиналы отсканированных документов будут направлять в шредер, в связи с чем россиянам повторно напомнили о недопустимости пересылки денег и ценных бумаг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Заговор от ТЦК

09.02 / Мнение: Энергоблокада Калининграда, балтийские пираты и сокращение выпуска зелёных облигаций

09.02 / Мнение: Важный шаг к редактированию человека

09.02 / Крупный бизнес в США начал отдавать приоритет при трудоустройстве белым гетеросексуальным мужчинам

09.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Северные корейцы едут работать в Россию

09.02 / Мнение: Как USAID взял под контроль Украину, «посольство США в США» и почему Трамп всех увольняет

09.02 / Мнение: Феномен Жириновского

09.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Выживший”

09.02 / «Ни одного кругосветного путешествия он не совершил» – Юрий Лоза раскритиковал деятельность Фёдора Конюхова

09.02 / Соцопрос: 76 процентов потребителей кокаина в США отказались бы от него, если бы узнали о его латиноамериканском происхождении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика