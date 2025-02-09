Почта России будет перлюстрировать бумажные письма для защиты граждан

Почта России объявила о внедрении новой меры по защите граждан от мошеннических схем с фальшивыми счетами и квитанциями – с марта будет введена полная проверка бумажных почтовых отправлений с целью выявления потенциально опасных и мошеннических материалов.

Инициатива предполагает анализ содержимого корреспонденции с помощью современных технологий, включая сканирование и автоматическую оцифровку содержимого с применением искусственного интеллекта.

– Мы понимаем, что конфиденциальность переписки – важное право каждого человека. Однако мы наблюдаем рост числа мошеннических квитанций и других опасных отправлений, – пояснил обер-фельдфебель Почты России Яков Васильев.

В случае выявления подозрительных отправлений их незамедлительно передадут в правоохранительные органы для дальнейшего изучения. Не забыли и про удобство граждан – вскоре они смогут просмотреть свою отсканированную корреспонденцию прямо в личном кабинете федерального портала Госуслуги, в разделе «Госпочта – Почтовый ящик». Оригиналы отсканированных документов будут направлять в шредер, в связи с чем россиянам повторно напомнили о недопустимости пересылки денег и ценных бумаг.

—