В Великобритании отправлен в отставку младший министр, пожелавший избирательнице смерти

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09.02.2025, 16:55, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил в отставку младшего министра здравоохранения Эндрю Гвинна, который оказался в центре скандала после того, как СМИ опубликовали содержание посланий, сделанных им в мессенджере WhatsApp. Приостановлено и членство политика в Лейбористской партии.

Через WhatsApp-группу к политику обратилась 72-летняя женщина, проживающая в избирательном округе Гвинна. “Я не голосовала за вас, но, тем не менее, вы наш депутат. Я хотела бы обратить ваше внимание на вывоз мусора в нашем районе”, – написала она.

“Уважаемая гражданка! Шли бы вы со своими мусорными баками. Меня переизбрали и без вашего голоса. Идите на… Надеюсь, до следующих выборов вы откинете копыта”, – цитирует Guardian ответ Гвинна на это обращение.

Следует отметить, что это не первое оскорбительное высказывание политика. В прошлом он выступал с расистскими заявлениями. Так, когда в группе упомянули человека с фамилией, показавшейся ему еврейской, Гвинн не преминул отметить это, заодно поинтересовавшись, служит ли он в “Моссаде”.


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