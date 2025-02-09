 

Генштаб ВСУ – сбиты 70 из 151 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 36 украинских БПЛА

09.02.2025, 12:00, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 9 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 151 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 70 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 74 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

“В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь”, – пишет генштаб ВСУ.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 9 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 36 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской и Ленинградской областей, а также в Краснодарском крае и Крыму.


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