Учёные объяснили феномен «катающегося шарика» в многоэтажках

Специалисты Отделения физических наук РАН завершили многолетнее исследование причин акустического эффекта, называемого в народе «феноменом катающегося шарика» – шумов неизвестного происхождения в многоквартирных жилых домах.

Учёные пришли к выводу, что звук создают инновационные строительные материалы, разработанные одним из советских секретных НИИ в конце 1970-х. Прежде всего речь идёт об арматуре, реагирующей на изменение температуры воздуха.

– Фактически это инновационная система звукового оповещения жильцов о работе отопления. Днём арматура прогревается и расширяется, а ночью сжимается, создавая иллюзию игры в кегельбан на верхнем этаже, – пояснил доктор физических наук, директор ведущей в стране компании-застройщика Ефим Сосновский.

Учёные подчёркивают, что такое явление в большинстве случаев не представляет опасности.

– Это безопасно – если, конечно, звук появляется по вышеописанным причинам, а не из-за тех, о ком мы предпочитаем не говорить… – добавил эксперт. – Но когда этот звук возникает из-за арматуры, то чем он громче, тем качественнее материалы использовались при строительстве. Нет причин волноваться.

—