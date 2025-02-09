Нетаниягу вместе с супругой вылетает из США в Израиль

После завершения шаббата премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетает из США в Израиль. Вместе с ним возвращается его супруга Сара Нетаниягу, которая находилась в Америке 75 дней.

Биньямин Нетаниягу на минувшей неделе провел переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, с министром обороны США Питом Хегсетом, спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и другими высокопоставленными американскими чиновниками.