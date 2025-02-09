Пятеро граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАСа, вернулись на родину

МИД Таиланда сообщил, что пятеро бывших заложников, которых более 15 месяцев удерживали в Газе террористы ХАМАСа, вернулись в Бангкок в сопровождении министра иностранных дел Таиланда Марита Сангиампхонга.

Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак, которых террористы удерживали в Газе с 7 октября 2023 года, были освобождены из плена 30 января 2025 года. Они проходили реабилитацию в медицинском центре “Шамир – Асаф а-Рофэ” в Беэр-Яакове, куда 4 февраля к четырем из них были прибыли родственники.

По сообщению МИД Таиланда, в результате резни 7 октября 2023 года около границы Газы погибли 46 тайских граждан. Один заложник из Таиланда все еще остается в плену у террористов.