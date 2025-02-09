Мнение «аналитика»: О катастрофе в экономике наглядно… Какая *опа творится далеко за мкадом?

Опять пушной зверёк подкрался незаметно. Ни одна #статистика его не видит. А он — есть.

Вообще, как выглядит #кризис в экономике не в цифрах и сводках, а воочию — так, чтобы его можно было прям увидеть?

Пишет френд из далёкого города. Миллионника, между прочим. Там всегда была #экономика у-ух!

А теперь…

«Хотел заглянуть сегодня на местную ярмарку вакансий, посмотреть кто пользуется спросом. На сам вход в здание стояла очередь в квартал длиной. Что там внутри, страшно представить». ©

По его словам, это хуже, чем в прошлом году, когда очереди выстраивались всё же внутри — к столикам тех рекрутёров, кто предлагали хоть какую, но реальную работу.

То есть, вот это прям очень наглядно. Чего из Москвы не увидеть никак.

Это — Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.

Официально канадская экономика сейчас — в режиме «мягкой посадки». Это когда монетарные власти хотят сократить инфляцию, при этом не допустив полномасштабной рецессии. Ну а что на деле — сами видите.

Наглядно.

Но «страшный кризис» — он в России!

Не перепутаете?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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