Мэр Москвы заявил, что пожар в здании Электрозавода локализован

По его словам, в настоящий момент силами МЧС предпринимаются все меры по ликвидации пожара. По предварительной информации, все люди, которые находились в здании, были успешно эвакуированы.

«Всем, кто обратился за медицинской помощью, мы оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Пять человек были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает»,

— подчеркнул Собянин.

Пожар начался сегодня вечером в пятиэтажном административном здании бывшего Электрозавода. Площадь пожара составила, по предварительным данным, 800 квадратных метров.

По данным РБК, в результате пожара госпитализированы три человека, которые отравились продуктами горения.