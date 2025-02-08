 

Мэр Москвы заявил, что пожар в здании Электрозавода локализован

08.02.2025, 21:30, Разное
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По его словам, в настоящий момент силами МЧС предпринимаются все меры по ликвидации пожара. По предварительной информации, все люди, которые находились в здании, были успешно эвакуированы.

«Всем, кто обратился за медицинской помощью, мы оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Пять человек были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает»,

— подчеркнул Собянин.

Пожар начался сегодня вечером в пятиэтажном административном здании бывшего Электрозавода. Площадь пожара составила, по предварительным данным, 800 квадратных метров.

По данным РБК, в результате пожара госпитализированы три человека, которые отравились продуктами горения.


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