 

Рупор кремлевской пропаганды: По атаке на Уланок

08.02.2025, 19:35, Разное
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По итогам атаки противника 6 февраля на Уланок.

1. Фактически, повторилась ситуация с атакой на Хутор Бердин – быстрый рывок вперед на бронетехнике на несколько километров, высадка пехоты в посадках, потеря бронетехники в ходе рывка и на отходе, добивание высадившейся пехоты, оставшийся без поддержки.
2. Для штурмовиков без дальнейшей поддержки это оказывается дорогой в один конец. Точно также, как и во время атаки на Хутор Бердин, сейчас идет добивание пехоты укрывшейся в посадках в районе Черкасской Канопельки.
3. Противник мог бы попытаться предпринять новые атаки, чтобы поддержать свою пехоту, но потеряв большое кол-во техники за один, атаки фактически прекращаются, а уцелевшие бросаются на произвол судьбы.
4. В итоге, после атаки бронетехники 6 февраля, 7-8 числа ВС РФ продолжают методично чистить посадки от уцелевших ВСУшников.
Само собой, такие атаки не могут привести к каким-либо изменениям оперативно-тактической обстановки.
5. Суммарно, противник за 3 дня с 6 по 8 февраля потерял на этом участке до 30 единиц различной бронетехники + 10-12 автомобилей, не достигнув каких-либо значимых результатов. Полностью повторилась история с хутором Бердин в январе.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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