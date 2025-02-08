Имущество иноагентов передадут на ответственное хранение государству

С 1 февраля вступил в силу законопроект, согласно которому имущество организаций и физических лиц, признанных иностранными агентами, может быть передано на ответственное хранение государству.

В пресс-службе нижней палаты парламента рассказали, что новая мера «обеспечит надлежащий контроль и гарантирует безопасность».

По мнению законодателей, иноагенты могут дистанционно использовать свои активы для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, поэтому имущество необходимо «тщательно проверить». Закон не устанавливает предельные сроки проверки, но допускает, что к собственности могут получить доступ аукционные агенты.

– Мера продиктована соображениями защиты национальных интересов и имплементации концепции справедливого перераспределения, – говорится в пояснительной записке.

В случае, если проверки подтвердят законность происхождения активов, владельцы смогут получить справку об их конфискации и обратиться с ней в суд, который в свою очередь вынесет решение об отказе в возврате имущества.

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