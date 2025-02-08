Рупор кремлевской пропаганды: Непарадная война

Медведев добрался до просмотра фильма "У края бездны".

Фильм «У края бездны» сильный, честный и очень печальный. Сильный – потому что правдивый, без лакирующей цензуры и ретуши. Честный – потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный – потому что многие действующие лица фильма погибли в бою. Вот он живой – улыбающийся человек в кадре. А через некоторое время он погибнет. И всё это – просто хроника боёв. Запись рутины жизни и смерти.

Непарадная война, совсем без пафоса.

Так никогда раньше не снимали документальное кино про войну. Не было возможности так снимать. Не было такой техники. Не было такой ценностной установки. А теперь сняли. Получилась хроника подвига.

Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои.

Хроника будущей Победы…

Фильм недавно добрался до кино-театрального показа. А ведь еще сравнительно недавно авторам фильма говорили, что их кино несвоевременное. Сам фильм уже доступен в онлайн-кинотеатрах с декабря. В кино же он конечно выглядит кратно мощнее.

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Источник: Colonel Cassad

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