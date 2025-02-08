Рупор кремлевской пропаганды: Проблема сортировки раненых

Проблема сортировки раненых

Еженедельная авторская колонка;

Руководителя проекта «Курсы тактической медицины» с позывным «Латыш» (https://t.me/tacticalmedicinecourses)

Специально для канала Colonelcassad (https://t.me/boris_rozhin)

Ошибки при сортировке пострадавших в гражданской сфере и в зоне специальной военной операции (СВО) являются одной из ключевых проблем, влияющих на эффективность оказания медицинской помощи. Сортировка, или триаж, — это процесс распределения пострадавших по категориям в зависимости от тяжести их состояния и срочности оказания помощи. В условиях массового поступления раненых, будь то в результате техногенных катастроф, стихийных бедствий или военных действий, ошибки в сортировке могут привести к значительным человеческим потерям, даже при наличии достаточных ресурсов для оказания помощи.

В гражданской сфере ошибки при сортировке часто связаны с недостаточной подготовкой медицинского персонала, отсутствием четких протоколов или их несоблюдением. Например, во время землетрясения в Гаити в 2010 году многие пострадавшие с тяжелыми травмами не получили своевременной помощи из-за хаотичной организации медицинской эвакуации и отсутствия системы приоритизации. Аналогичные проблемы наблюдались и в других крупных катастрофах, таких как цунами в Индийском океане в 2004 году, где недостаточная подготовка местных медицинских служб привела к задержкам в оказании помощи тысячам людей.

В зоне специальной военной операции ошибки при сортировке пострадавших усугубляются сложными условиями: постоянной угрозой для жизни медицинского персонала, ограниченными ресурсами, массовым характером поступлений раненых и необходимостью быстрого принятия решений. Например, в ходе вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, таких как сирийская гражданская война, медицинские службы часто сталкивались с перегрузкой из-за большого числа раненых, что приводило к ошибкам в определении приоритетов. По данным исследований, проведенных в зонах активных боевых действий, до 20% пострадавших, которые могли бы выжить при своевременной помощи, погибали из-за неправильной сортировки.

Статистика различных конфликтов показывает, что ошибки при сортировке имеют схожие корни, независимо от географического региона или типа конфликта. Например, во время войны в Афганистане (2001–2021) американские военные медики отмечали, что до 15% раненых получали помощь с задержкой из-за неправильной оценки их состояния. В ходе конфликта на востоке Украины (2014–2022) также фиксировались случаи, когда пострадавшие с тяжелыми ранениями не получали своевременной помощи из-за отсутствия четкой системы сортировки на передовой.

Одной из ключевых причин ошибок является недостаточная подготовка медицинского персонала к работе в экстремальных условиях. В гражданской сфере это может быть связано с редким использованием навыков сортировки в повседневной практике, а в зоне СВО — с отсутствием опыта работы в условиях массового поступления раненых.

Еще одной проблемой является отсутствие единых стандартов сортировки. В разных странах и даже в разных регионах одной страны могут использоваться различные системы приоритизации, что затрудняет координацию усилий при оказании помощи в крупных катастрофах или конфликтах. Например, в Европе широко используется система START (Simple Triage and Rapid Treatment), тогда как в некоторых странах Азии и Африки применяются менее стандартизированные подходы.

В заключение стоит отметить, что ошибки при сортировке пострадавших — это не только медицинская, но и гуманитарная проблема. Они приводят к увеличению числа жертв, что особенно трагично в условиях, когда многие жизни можно было бы спасти. Устранение этих ошибок требует комплексного подхода, включающего как технические, так и организационные меры, а также международное сотрудничество в области медицины катастроф и военной медицины.

(с) "Латыш"

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Источник: Colonel Cassad

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